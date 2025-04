Dem SV Ulmen fehlt momentan das Quäntchen Glück, wie Co-Trainer Mike Schumacher findet. Schumacher stand beim Auswärtsspiel in Schwirzheim bei der SG Weinsheim am Rand, da SVU-Coach Mario Sungen in der Nacht vor dem Spiel Vater eines Sohnes geworden ist. Er hatte also einen triftigen Grund zum Feiern, seine Elf nicht, denn die verlor mit 1:2 (0:0) beim Tabellendritten und rutschte auf den viertletzten Rang der Fußball-Kreisliga A Staffel 8 ab, nur noch ein Punkt Vorsprung ist es auf den ersten Abstiegsrang.

„Ich kann den Jungs keinen Vorwurf machen, sie haben ein gutes Spiel abgeliefert, es war mehr drin“, sagte Schumacher, der nach seinem dritten Kreuzbandriss nicht mehr weiterspielen wird. Mit acht Toren ist er immerhin noch Zwölfter der Torjägerliste. Und gerade vor dem Tor hapert es bei Ulmen oft. Den besten Spielzug beendete Phil Weiß zwar schön auf Vorarbeit von Jona Esper zum 1:1 (68.), aber Weinsheim traf eben zweimal – durch Lukas Giesen und Tim Baur zum Endstand.