Das wird eine schwierige Aufgabe für den SV Ulmen in der Fußball-Kreisliga A Staffel 8: Am Sonntag um 14.30 Uhr ist der Tabellendritte beim Spitzenreiter SG Berndorf in Walsdorf zu Gast. Die Gastgeber sind das Nonplusultra der Liga, sie haben von elf Spielen zehn gewonnen und einmal unentschieden gespielt.