Der SV Ulmen kann sich nicht richtig von den Abstiegsrängen absetzen. In der Kreisliga A Staffel 8 kassierte der Aufsteiger wieder einen Treffer in der Nachspielzeit und spielte unentschieden statt zu gewinnen.

In gewisser Weise war Mario Sungen bedient, in gewisser Weise aber auch nicht. Der Grund war das 3:3 (1:1) des von ihm trainierten SV Ulmen in der Fußball-Kreisliga A Staffel 8 daheim gegen die SG Dist-Idesheim. Denn wie in der Vorwoche beim 2:2 gegen Baustert kassierte Ulmen in der Nachspielzeit den Ausgleich. Statt vier Punkten mehr sind es zwar noch 24 Zähler, aber eben auch nur noch fünf Punkte Vorsprung auf den ersten Abstiegsplatz.

„Das war brutal bitter wieder“, sagte Sungen, „aber es war heute ein anderes Spiel, der Gegner hat uns sehr gefordert, den Jungs kann ich keinen Vorwurf machen, es tut mir leid für sie, sie haben alles reingeworfen und dann kassierst du so ein blödes Ei.“ In der ersten Minute der Nachspielzeit traf Fynn Streit für die Gäste, die als Viertletzter 20 Punkte haben. Die Torfolge vorher auf dem Ulmener Kunstrasen: 0:1 Eigentor Philipp Grammlich (12.), 1:1 Yannick Franzen (34.), 1:2 Dominik Heser (60.), 2:2 Tobias Denkel (70.), 3:2 Niklas Denkel (86.).