Ein Elfmeter in der Nachspielzeit hat den SV Ulmen den Sieg gekostet. Noch mehr: Das 2:2 bedeutete das Abrutschen auf einen Abstiegsplatz in der Kreisliga A Staffel 8.

Viel bitterer geht es nicht: Der SV Ulmen hat in der Fußball-Kreisliga A Staffel 8 in der Nachspielzeit das 2:2 gegen die SG Bleialf kassiert, zur Pause hatte es in Ulmen 1:1 gestanden. Der SVU rutschte so auf den drittletzten Tabellenplatz ab, die Gäste sind als Neunter weiter zwei Punkte vor Ulmen.

„Es ist ein unglaublicher Fluch daheim“, haderte Ulmens Coach Mario Sungen mit dem späten 2:2. Es war nicht das erste Tor, das in den Schlusssekunden fiel. „Gegen Baustert, gegen Dist-Idesheim – und jetzt schon wieder“, sagte Sungen. Der Elfmeter, den Patrick Thielen für die Gäste verwandelte, war für Sungen sehr strittig: „Unser Spieler spielt den Ball, trifft den Bleialfer erst im Nachgang, der Schiedsrichter stand nicht gut und hat es anders bewertet.“ Dabei hatte Ulmen das Spiel gedreht, nach dem 0:1 durch Marcel Busch (33.) trafen Tobias Denkel (58.) und Niklas Denkel (58.) zur 2:1-Führung. Die hielt lange, bis in der Nachspielzeit das bittere Ende auf Ulmen wartete.