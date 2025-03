Nach wichtig kommt ganz wichtig: Für den SV Ulmen steht nach dem 2:2 gegen Schlusslicht SG Baustert nun in der Fußball-Kreisliga A Staffel 8 erneut ein Heimspiel an, der Viertletzte SG Dist-Idesheim ist am Sonntag um 14.30 Uhr in Ulmen zu Gast. Mit einem Dreier im Aufsteigerduell wäre für den SVU um Coach Mario Sungen die Welt wieder in Ordnung.

„Mit einem Sieg hätten wir sieben Punkte Vorsprung auf Dist, das wäre richtig gut“, rechnet Sungen vor. Und sollte Schneifel II in Kelberg verlieren, betrüge der Vorsprung auf den Drittletzten acht Zähler – bei nur noch acht ausstehenden Spielen. Aber das sind erst einmal nur die Rechenspiele, denn Sungen weiß: „Dist ist ein sehr unangenehmer Gegner mit einem schnellen Umschaltspiel.“

Rodarius, Klostermann und Hens fehlen

Das Hinspiel verlor der Neunte Ulmen klar mit 0:4, allerdings auf schwer zu bespielendem Rasen. Nun ist Kunstrasen angesagt. „Den Vorteil müssen wir ausspielen“, sagt Sungen, der auf Julian Rodarius, Max Klostermann und Kapitän Benedikt Hens verzichten muss.