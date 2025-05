Samstag, 19 Uhr, Abstiegsfinale für den SV Ulmen in der Fußball-Kreisliga A Staffel 8: Alle Partien des letzten Spieltags werden traditionell in der „Eifel-Klasse“ am späten Abend angepfiffen, für den SVU geht es gegen den Meister SG Berndorf. Der wird kommende Saison in der Bezirksliga West spielen. Und Ulmen?

SVU-Coach Mario Sungen sagt: „Es ist ein absolutes Abstiegsendspiel für uns. Aber die Konstellation ist einfach: Mit einem Sieg bleibst du in der Klasse, mit einem Unentschieden erreichst du eventuell ein Entscheidungsspiel und mit einer Niederlage geht es leider wieder in die B-Klasse zurück.“ Ulmen ist Drittletzter (29 Punkte) und belegt den ersten Abstiegsrang, vornedran stehen Bleialf (30 Punkte, beim 27-Punkte-Vorletzten Schneifel II) sowie Kelberg und Echtersbach, die aufeinander treffen, und wie Bleialf 30 Punkte haben. Einen würde Ulmen bei Sieg also definitiv einkassieren. Ob Meister Berndorf (63 Zähler) das zulässt, ist eine der großen Fragen am Samstagabend.