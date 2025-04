Für den SV Ulmen steht an Karsamstag ein Heimspiel an, der Tabellenzweite Kylltal ist zu Gast. Das heißt aber in der engen Kreisliga A Staffel 8 nur wenig.

In der Fußball-Kreisliga A Staffel 8 steht an Ostern ein kompletter Spieltag an, alle Partien werden am Karsamstag um 19.30 Uhr angepfiffen, also auch die des Tabellenzweiten SV Ulmen zu Hause gegen den Zweiten SG Kylltal.

„Sie kommen sicherlich mit Wut im Bauch“, vermutet Ulmens Coach und frischgebackener Familienvater Mario Sungen, der nach der Geburt seines Söhnchens wieder auf der Bank sitzen wird. Wut im Bauch deshalb, weil die Kylltaler zuletzt mit 2:3 beim Schlusslicht Baustert verloren haben. Für Sungen einmal mehr der Beweis, dass „in der Liga jeder jeden schlagen kann“. Wie eng es zugeht, zeigt auch die Tatsache, dass Ulmen und Kylltal nur acht Punkte trennen. „Es wird ein sehr, sehr hartes Brett, dass wir aber durchbohren können“, weiß Sungen. Seine Elf steht nur noch einen Punkt vom ersten Abstiegsplatz (Dist-Idesheim) entfernt. „Wir müssen das Glück jetzt erzwingen“, unterstreicht Sungen vor dem Heimspiel – und nach fünf sieglosen Spielen im Jahr 2025.