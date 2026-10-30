Spannung an der Tabellenspitze
Übernimmt Murat Saricicek in Kürze die SG Rheinhöhen?
Mit Volldampf nach vorne: Jannik Schmidt will auch am Sonntag im Top-Spiel gegen die punktgleiche Reserve der SG Hundsangen sein
Mit Volldampf nach vorne: Jannik Schmidt will auch am Sonntag im Top-Spiel gegen die punktgleiche Reserve der SG Hundsangen seine Kaltschnäuzigkeit vor des Gegners Kasten in die Waagschale werfen.
Andreas Hergenhahn/Archiv

Am Sonntagnachmittag ist auch in der Staffel 3 der Fußball-Kreisliga A „Halbzeit“. Gehen dabei die seit Wochen anhaltenden munteren Wechselspiele an der Tabellenspitze weiter? Ergreift die SG Mühlbachtal am Tabellenende den letzten dünnen Strohhalm?

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Außerordentliche Spannung ist Programm an der Tabellenspitze der Fußball-Kreisliga A3. Am Sonntag kommen gleich fünf sich auf der Pelle Teams liegende Mannschaften noch für den Gewinn der inoffiziellen „Herbstmeisterschaft“ infrage. In Reitzenhain und an der Horresser Waldschule steigen gar direkte Duelle.
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