Am Sonntagnachmittag ist auch in der Staffel 3 der Fußball-Kreisliga A „Halbzeit“. Gehen dabei die seit Wochen anhaltenden munteren Wechselspiele an der Tabellenspitze weiter? Ergreift die SG Mühlbachtal am Tabellenende den letzten dünnen Strohhalm?
Lesezeit 5 Minuten
Außerordentliche Spannung ist Programm an der Tabellenspitze der Fußball-Kreisliga A3. Am Sonntag kommen gleich fünf sich auf der Pelle Teams liegende Mannschaften noch für den Gewinn der inoffiziellen „Herbstmeisterschaft“ infrage. In Reitzenhain und an der Horresser Waldschule steigen gar direkte Duelle.