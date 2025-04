Das könnte die Vorentscheidung im Kampf durch den direkten Aufstieg in die Bezirksliga gewesen sein. Durch das Remis zwischen dem nicht aufstiegsberechtigten Spitzenreiter SG Hundsangen II und dem Dritten TuS Niederahr sind die Aktien des zweitplatzierten FC Kosova Montabaur (5:0 in Bad Ems) deutlich gestiegen. Die Elf von Afrim Halili liegt nur noch zwei Punkte hinter Hundsangen II und sechs Zähler vor den Niederahrern, die allerdings ein Spiel mehr bestritten haben und nur noch maximal neun Punkte holen können.

Sportfreunde Bad Ems – FC Kosova Montabaur 0:5 (0:2). Die Gastgeber von der Lahn sind durch die deutliche Niederlage auf einen Abstiegsrang gerutscht. Gegen den klar überlegenen Tabellenzweiten war für die Kurstädter aber einfach nichts zu holen. Der FC Kosova erfüllte auf der Silberau seine Pflichtaufgabe und bleibt Spitzenreiter Hundsangen II dicht auf den Fersen. Auch die Meisterschaft ist jetzt wieder ein Thema für das Team von Trainer Afrim Halili. Tore: 0:1 Agim Xhaferi (23.), 0:2 Eron Nekaj (30.), 0:3, 0:4 Altrim Pajaziti (60., 72.), 0:5 Laurent Misini (85.).

VfL Altendiez – SG Elbert/Horbach 2:2 (1:0). Auch wenn es für die beiden Tabellennachbarn um nichts mehr ging, lieferten sie sich einen Schlagabtausch auf Augenhöhe. Die SG drehte das Spiel nach früher Führung der Heimmannschaft und hatte die drei Punkte fast schon sicher in der Tasche. Jedoch machte ihnen Tristan Stahlhofen einen Strich durch die Rechnung, als er in der Nachspielzeit den Ausgleichstreffer erzielte und seiner Mannschaft somit einen Punkt rettete. Tore: 1:0 Yannick Altmann (35.), 1:1, 1:2 Marlon Heuchert (50., 55.), 2:2 Tristan Stahlhofen (90.).

TuS Niederahr – SG Hundsangen II 2:2 (1:1). In einem würdigen Spitzenspiel gab es am Ende keinen Sieger. „Es war ein ausgeglichenes Spiel, bei dem es die ganze Zeit hin- und herging. Im Endeffekt ist das Ergebnis gerecht“, fand Niederahrs Trainer Christian Kaiser. Ähnlich sah es SG-Coach Sebastian Boddenberg: „Grundsätzlich war es eine ausgeglichene Partie. Am Ende hätten wir jedoch unsere Chancen nutzen und das Spiel zu unseren Gunsten entscheiden müssen.“ Tore: 1:0 Felix Fein (45.), 1:1 Niklas Löw (45.+2), 2:1 Jonas Pörtner (51.), 2:2 Leon Carlos Weber (52.). Gelb-Rote Karte: Lukas Faulhaber (Hundsangen) wegen wiederholten Meckerns (75.).