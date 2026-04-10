Malici kommt vom FC Kosova TuS Niederahr komplettiert sein Trainerteam Marco Rosbach 10.04.2026, 13:34 Uhr

i Trainer Christian Kaiser (links) wird in der kommenden Saison von Ilir Malici (rechts) unterstützt. Aktuell noch für den FC Kosova Montabaur in der Bezirksliga Ost aktiv, übernimmt Malici beim TuS Niederahr den Part des spielenden Co-Trainers. Heiko Baumann, TuS Niederahr

In der Kreisliga A3 sitzt der TuS Niederahr dem Spitzenduo aus Horressen und Guckheim im Nacken und lauert auf Ausrutscher der beiden Konkurrenten. Während im Titelrennen noch alles offen ist, sind die Weichen für die neue Saison beim TuS gestellt.

Nach insgesamt 17 Jahren wird Jonas Pörtner zum Saisonende beim TuS Niederahr einen Schlussstrich ziehen. Bis es soweit ist, will er noch einiges erreichen mit seinem „Herzensverein“, wie der Spielertrainer des Tabellendritten der Kreisliga A3 kürzlich im Interview mit unserer Sportredaktion erklärt hat.







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