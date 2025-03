Der Aufwärtstrend des TuS Holzhausen in der Fußball-Kreisliga A3 hält an. Das Team von der Bäderstraße überraschte Aufstiegskandidat TuS Niederahr auf dessen Geläuf mit 2:1. Die Sorgenfalten bei der SG Birlenbach/Schönborn werden indes nach der 2:3-Schlappe im Kellerduell am Hellenhahn immer tiefer. Große Besorgnis um den Klassenverbleib herrscht nach neuerlichen Niederlagen auch in Gückingen und Bad Ems, während das abgeschlagene Schlusslicht TuS Singhofen schon ein sportliches Wunder benötigt. Das Derby zwischen dem SV Diez-Freiendiez und dem VfL Altendiez wird erst am 8. April ausgetragen.

TuS Gückingen – FC Kosova Montabaur 1:5 (1:2). Offenbar gut verkraftet hatten die ambitionierten Kosovaren die mit dem Verlust der Tabellenspitze einhergehende 1:2-Heimniederlage gegen den Mitkonkurrenten TuS Niederahr. Am Königstein wurde der Titelanwärter seiner Favoritenrolle letztlich gerecht und nahm beim neunten Auftritt in der Fremde bereits zum achten Mal alle Punkte mit. „Wir hatten ebenfalls sehr gute Möglichkeiten, haben aber insgesamt zu wenig daraus gemacht“, bilanzierte TuS-Trainer Mehmet Dragusha die vierte Heimniederlage der Gelb-Schwarzen, die auf ihren gesperrten Torjäger Johannes Moog verzichten mussten. Schiedsrichter: Denis Engel. Tore: 0:1 Muhamet Pajic (3.), 1:1 Jannik Tremper (25.), 1:2 Muhamet Pajic (39.), 1:3 Altrim Pajaziti (69.), 1:4 Muhamet Pajic (75.), 1:5 Altrim Pajaziti (82.). Zuschauer: 85.

SG Bogel/Reitzenhain/Bornich – SG Mühlbachtal 2:1 (1:1). Einern Arbeitssieg landete BoReiBo auf der Reitzenhainer Asche gegen die starken Gäste aus Nastätten, Miehlen und Oelsberg. „Das hatten wir uns etwas anders vorgestellt. Nach frühem Rückstand ist uns zum Glück schnell der Ausgleich gelungen. Wenn man in letzter Sekunde das entscheidende Tor macht, ist das schon etwas glücklich“, so BoReiBo-Co-Trainer Luca Maus. Mühlbachtals Coach Steffen Schmidt haderte mit der verpassten Chance Zählbares mitzunehmen. „Das ist ein klassischer Fall: Wenn der Außenseiter seine Chancen nicht nutzt, steht er am Ende sogar mit leeren Händen da. So haben wir zurecht die Punkte verloren.“ Schiedsrichter: Lasse-Andreas Pfaff. Tore: 0:1 Johannes Bräutigam (10.), 1:1, 2:1 beide Jannik Schmidt (13., 90.). Zuschauer: 100.

TuS Singhofen – SG Elbert/Horbach 0:5 (0:4). Singhofens Trainer Steffen Richter war hinterher erneut maßlos enttäuscht vom Auftritt seiner Kicker. „Wir haben die erste Halbzeit komplett verschlafen und fanden kaum ins Spiel. Die zweite hingegen lief dann zwar deutlich besser, jedoch wird der Klassenerhalt mit solch einer Leistung nicht möglich sein. Das steht fest.“ Schiedsrichter: Ferdinand Horlacher. Tore: 0:1 Raphael Klinke (6.), 0:2 Luca Hannappel (13.), 0:3 Marlon Heuchert (18.), 0:4 Tobias Brand (25.), 0:5 Sebastian Schneider (62.). Zuschauer: 60.

Sportfreunde Bad Ems – SG Hundsangen/Steinefrenz-Weroth II 1:2 (1:1). Die Kurstädter boten dem Spitzenreiter zwar Paroli, mussten aber die vierte Heimniederlage der Runde quittieren und stecken tief im Schlamassel. „Wir haben genügend gute Chancen herausgespielt, aber zu wenig daraus gemacht. Dennoch können wir auf dieser Leistung aufbauen“, sagte Spfr-Trainer Bernd Kannegieser nach dem Abpfiff in der Silberau. Schiedsrichter: Patrick Böttcher. Tore: 0:1 Niklas Löw (35.), 1:1 Marcel Girgiel (40.), 1:2 Niklas Löw (58.). Zuschauer: 60.

TuS Katzenelnbogen/Klingelbach – SG Birlenbach/Schönborn 3:2 (2:0). Mit dem ersten Heimsieg der Runde haben die Flecker ihre Chance auf das ersehnte Happy End gewahrt. Dabei machten es die im Abschluss teils zu nachlässigen Einheimischen aber unnötig spannend. „Wir haben uns endlich für die starke Vorbereitung wie auch Spielleistung belohnt! Es war ein super Spiel unserer Mannschaft. Es fehlte lediglich das vierte oder fünfte Tor“, lobte Trainer Jan Noppe seine Jungs, während sein bedienter Kollege Tim Detrois schwieg. Schiedsrichter: Lars Ochs. Tore: 1:0 Felix Wick (6.), 2:0 Robin Noppe (26.), 3:0 Felix Wick (62., Foulelfmeter), 3:1 Nils Weingart (65.), 3:2 Diego Kravanja (79.). Gelb-Rote Karte: Corvin Motz (70., SG Birlenbach, wiederholtes Foulspiel). Zuschauer: 145.

TuS Niederahr – TuS Holzhausen 1:2 (1:1). Die Elf von der Bäderstraße behielt auch im dritten Spiel des neuen Jahres die Oberhand und versetzte den Titelambitionen der Grün-Weißen einen Dämpfer. „Das war eine wilde Nummer. Es ging heiß umher, ein klassischer Schlagabtausch. Wir sind überglücklich über den verdienten Auswärtssieg. Allerdings hätten wir den Sack in Überzahl schon viel früher zumachen müssen“, resümierte Holzhausens Abteilungsleiter Jonas Ohlemacher den Dreier auf künstlichem Geläuf im Westerwald. Schiedsrichter: Paul Schnatz. Tore: 1:0 Lukas Hanke (8.), 1:1 Jarek Herborn (10.), 1:2 Lukas Mifka (67.). Rote Karte: Donat Bardhaj (35., Niederahr, grobes Foulspiel). Gelb-Rote Karte: Jonas Pörtner (82., Niederahr, wiederholtes Foulspiels). Zuschauer: 105.