Nicht nur im Kampf um die Tabellenspitze, sondern auch in der unteren Region der Tabelle herrscht Hochspannung. Die halbe Liga muss mittlerweile um den Klassenverbleib bangen, wobei die Luft für den TuS Singhofen und den TuS KK immer dünner wird. Die spielfreien Teams der SG Birlenbach/Schönborn und der Sportfreunde Bad Ems, die sich erst am 30. April zum direkten Duell treffen, rutschten derweil auf die Ränge 11 und 12 ab.

VfL Altendiez – TuS Singhofen 3:1 (1:1). „Unser nächster Heimsieg war zwar nicht schön, aber am Ende zählen nur die drei Punkte“, war VfL-Trainer Marcel Hannappel froh, dass seine Bimbeskicker den wackeren Tabellenletzten von der Bäderstraße mit Mühe in Schach hielten. Kollege Steffen Richter trauerte vor allem der vergebenen Elfmeter-Chance hinterher, als Alen Kopics Strafstoß vom Altendiezer Schlussmann Fabian Kraus pariert wurde (70.). Es wäre das 2:2 am Lahnblick gewesen... „Der VfL hat verdient gewonnen. Mit etwas Glück hätten wir hier aber einen Punkt mitnehmen können. Ich kann meiner Mannschaft keinen Vorwurf machen, sie hat leidenschaftlich gekämpft“, musste der ebenfalls mitspielende Richter den nächsten heftigen Nackenschlag im Abstiegskampf wegstecken. Schiedsrichter: Andre Ackermann. Tore: 1:0 Yannick Wenig (10.), 1:1 Alen Kopic (44.), 2:1 Yannick Wenig (48.), 3:1 Yannick Altmann (83.). Zuschauer: 90.

TuS Holzhausen – SV Diez-Freiendiez 3:1 (2:1). Mit dem bereits zweiten Sieg des Frühjahrs überholte der TuS die spielfreie Konkurrenz aus Birlenbach und Bad Ems und zog auch den Gast vom Freiendiezer Wirt mit in den Schlammassel. „Unsere solide Verteidigung war die Grundlage für den verdienten Sieg“, resümierte TuS-Trainer Maximilian Minor. „Holzhausen wollte es mehr. Wir kamen nicht so richtig in Tritt und haben die einfachen Gegentore durch unsere Fehler begünstigt. Jetzt stecken wir mittendrin im Abstiegskampf“, sagte SV-Trainer Serkan Akcakaya nach dem Abpfiff auf dem Kunstrasen des Nastätter Schulzentrums. Schiedsrichter: Patrick Böttcher. Tore: 1:0 Jules Kornas (10.), 1:1 Rudolf Zimbelmann (26.), 2:1 Till Elias Scheid (27.), 3:1 Jarek Herborn (49.). Zuschauer: 50.

SG Mühlbachtal – TuS Gückingen 2:0 (1:0). Von „einem Tag zum Vergessen“ sprach TuS-Trainer Mehmet Dragusha nach dem Rückschlag seiner Elf im Blauen Ländchen. „Es war kein gutes Spiel. Mit einem Fehler haben wir die Mühlbachtaler zur Führung eingeladen. Nach der Roten Karte waren wir dann besser im Spiel und hatten zweimal Alu-Pech. Das entscheidende 2:0 entsprang einem Missverständnis zwischen Verteidiger und Torwart.“ Der erkrankt fehlende SG-Coach Steffen Schmidt nahm die frohe Nachricht vom befreienden Dreier erfreut auf. „Mein Co Tobias Göbel sagte mir, wir hätten es in Überzahl unnötig spannend gemacht.“ Schiedsrichter: Sören Müller. Tore: 1:0 Alexander Krug (34.), 2:0 Jannik Fischer (79.). Rote Karte: Johannes Moog (49., TuS Gückingen, Foulspiel). Zuschauer: 90.

SG Hundsangen/Steinefrenz-Weroth II – SG Bogel/Reitzenhain/Bornich 3:0 (1:0). In Durchgang eins gab BoReiBo den Ton in Weroth an. Malte Henseleit setzte einen Elfmeter an die Latte und verpasste somit den Ausgleich (29.). Der recht frühe zweite Gegentreffer nach Wiederanpfiff zeigte dann Wirkung beim Bezirksliga-Absteiger. „Da haben wir den Faden verloren“, so BoReiBo-Trainer Andreas Nickel. So war der Rest für den gut aufgelegten neuen Spitzenreiter Formsache. Schiedsrichter: Enrico Tampe. Tore: 1:0 Stephan Pörtner (14.), 2:0 Nils Bendel (52.), 3:0 Niklas Löw (58.). Zuschauer: 150.

SG Elbert/Horbach – TuS Katzenelnbogen/Klingelbach 4:2 (0:2). „Zur Pause hätten wir schon mit 4:0 führen können oder sogar müssen. Das war die beste Halbzeit seit Jahren“, war TuS-Trainer Jan Noppe im ersten Durchgang begeistert über den Auftritt seines abstiegsbedrohten Teams am Horbacher Waldrand. Zur Halbzeit mussten Keeper Jonah Werner und Roman Schuhmacher nach einem heftigen Zusammenprall verletzt raus, Jakob Mickisch übernahm fortan den Part zwischen den Pfosten. Die Partie kippte binnen weniger Minuten, später ließen die Flecker mehrfach Chancen zum 3:3 liegen. „Es tut weh, dass wir das Ding noch aus der Hand gegeben haben“, trauerte Noppe einer verpassten großen Gelegenheit hinterher. Schiedsrichter: Justin Daum. Tore: 0:1, 0:2 beide Felix Wick (27., 30., Elfmeter), 1:2 Niklas Born (56.), 2:2 Sebastian Schneider (60.), 3:2 Fýnn Simon (65.), 4:2 Raphael Klinke (90.+1). Gelb-Rote Karte: Louis Junglas (90.+4., TuS KK, Meckern und Foulspiel). Zuschauer: 150.

FC Kosova Montabaur – TuS Niederahr 1:2 (1:0). Tore: 1:0 Aarber Bardhaj (17.), 1:1, 1:2 beide Moritz Wetzlar (49., 90.+2).