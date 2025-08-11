Insgesamt 26 Mal mussten die Torhüter zum Runden-Auftakt der Fußball-Kreisliga A3 die Kugel aus ihren Netzen fischen. Als erster Spitzenreiter grüßt die SG Altendiez/Gückingen nach dem 6:1-Kantersieg gegen die SG Mühlbachtal.

Mit deutlichen Siegen starteten die neu gebildete SG Altendiez/Gückingen sowie der bei der Konkurrenz hoch gehandelte Aufsteiger SG Horressen-Elgendorf in die Saison der Fußball-Kreisliga A3. Im Duell der Neulinge trennten sich die Bezirksliga-Reserven der TuS Burgschwalbach und der SG Ahrbach am Märchenwald torlos. Mit einem Zähler musste sich der SV Diez-Freiendiez vor eigener Kulisse gegen Aufsteiger SG Unterwesterwald begnügen, während die SG Birlenbach/Schönborn bei Titelverteidiger SG Hundsangen II leer ausging.

„Wir haben eine mega kämpferische Leistung gezeigt, geschlossen verteidigt und erfolgreiche Nadelstiche gesetzt.“

TuS Holzhausens Trainer Jonas Ohlemacher lobte seine Schützlinge für den Auftritt in Oberelbert

SG Elbert/Horbach – TuS Holzhausen 0:2 (0:1). Der Gast von der Bäderstraße spuckte den Kombinierten ins Kirmesbier und sorgte am Freitagabend in Oberelbert für lange Gesichter. „Wir haben eine mega kämpferische Leistung gezeigt, geschlossen verteidigt und erfolgreiche Nadelstiche gesetzt“, lobte TuS-Trainer Jonas Ohlemacher seine Blauen. In zweifacher Unterzahl (!) setzte die Elf um Kapitän Lukas Mifka den entscheidenden Konter und schaukelte anschließend den Vorsprung geschickt über die Runden. Schiedsrichter: Kara Keramettin. Tore: 0:1 Jules Kornas (45.+1), 0:2 Jarek Herborn (81.). Gelb-Rot: Jules Kornas (72., TuS Holzhausen, wiederholtes Foulspiel). Rot: Maurice Linscheid (67., TuS Holzhausen, Unsportlichkeit). Zuschauer: 150.

i Finn Hofmann (blaues Trikot) lässt hier Elberts Marlon Heuchert nicht so einfach gewähren. Andreas Hergenhahn

SG Hundsangen/Steinefrenz-Weroth II – SG Birlenbach/Schönborn 3:0 (2:0). Zwar ging der Außenseiter beim amtierenden Staffelsieger und Titelkandidaten in Weroth letztlich leer aus, aber Trainer Chris Jannik Dietrich hatte viel Positives bei seinen Schützlingen gesehen. „Wir haben gut mitgehalten und kamen auch zu einigen guten Torchancen. Wir belohnen uns aber noch nicht für unsere Arbeit.“ Ein Extra-Lob verdiente sich Gästetorwart-Routinier Alexander Groß, der einen Elfmeter parierte (35.). Schiedsrichter: Tim Köhn. Tore: 1:0 David Paul (15.), 2:0 Lennox Jess (45.+3), 3:0 Leon Carlos Weber (90.). Zuschauer: 110.

TuS Burgschwalbach II – SG Ahrbach/Heiligenroth/Girod II 0:0. Das Duell der Bezirksliga-Reserven, die ihre jeweils erste Partie im Oberhaus bestritten, endete torlos. Beide Teams mussten je einen Ausschluss hinnehmen, wobei die Burgschwalbacher kein Kapital aus einer rund halbstündigen nummerischen Überlegenheit schlagen konnten und sich daher mit einem Zähler begnügen mussten. „Wir haben defensiv recht ordentlich gestanden. Nach vorne hatten wir aber über die gesamte Spielzeit keine zwingende Torchance. Auch die letzte halbe Stunde in Überzahl konnten wir den Gegner nicht genügend unter Druck setzen“, bilanzierte TuS-Trainer Andreas Müller. „Am Ende bin ich mit dem Unentschieden zufrieden, wobei die Rote Karte gegen Nico Goliasch mit Blick auf die nächste Woche schmerzt.“ Schiedsrichter: Patrick Böttcher. Gelb-Rot:Luca Dennis Schmidt (56., SG Ahrbach). Rot: Nico Goliasch (89., TuS, „Notbremse“). Zuschauer: 60.

SG Westerburg/Gemünden/Willmenrod II – SG Guckheim/Kölbingen 2:4 (2:1). Trotz einer 2:0-Führung der Reserve drehten die Gäste im prestigeträchtigen Nachbarschaftsduell noch den Spieß um. Schiedsrichter: Carsten Jacob. Tore: 1:0 Johannes Derscheid (15.), 2:0 Timon Strunk (26.), 2:1 Eigentor (45.+1), 2:2 Alexander Kolb (62.), 2:3, 2:4 beide Robin Krick (73., Elfmeter, 90.+2). Zuschauer: 135.

Serkan Akcakaya vermisst Tempo und bemängelt Fehlpässe

SV Diez-Freiendiez – SG Unterwesterwald 2:2 (1:1). Ein früher Konter der tief stehenden Kombinierten aus Niedererbach, Dreikirchen, Görgeshausen und Nombornn führte zum 0:1. Das SV-Gehäuse musste zunächst der etatmäßige Stürmer Marcel Hummernick hüten, ehe nach einer halben Stunde Luca Reitano den Platz zwischen den Diezer Pfosten übernahm und Hummernick in die Offensive ging. „Wenig Tempo, viele Fehlpässe“, monierte SV-Trainer Serkan Akcakaya und attestierte den vom Ex-Eppenröder David Isola betreuten Gästen einen am Ende verdienten Punktgewinn am Wirt, über den sich der Aufsteiger ausgelassen freute. Schiedsrichter: Patrick Ivanov. Tore: 0:1 Leon Schug (5.), 1:1 Rudolf Zimbelmann (28.), 2:1 Marcel Hummernick (71.), 2:2 Leon Schug (80.). Zuschauer: 100.

SG Altendiez/Gückingen – SG Mühlbachtal 6:1 (2:1). Die Neu-Kombinierten vom Lahnblick und Königstein benötigten Anlauf, um auf Touren zu kommen. „Nach fahriger erster Halbzeit haben wir uns dann im zweiten Durchgang gesteigert und uns den deutlichen Sieg verdient“, fasste Marcel Hannappel, der Coach der Einheimischen, seine Eindrücke zusammen. Sein Kollege Dennis Göbel sah seine Elf deutlich unter Wert geschlagen. „Fünf Tore schlechter waren wir jedenfalls nicht. Im Gegensatz zu unserem Gegner haben wir aber die Effizienz vermissen lassen.“ Schiedsrichter: Jürgen Dexheimer. Tore: 1:0 Philippe Diehl (18.), 2:0 Eigentor (24.), 2:1 Dennis Göbel (35.), 3:1 Yannick Altmann (48.), 4:1 Jacob Elias Richter (56.), 5:1 Nicolas Hartmann (66.), 6:1 Marcel Willmeroth (88.). Zuschauer: 80.

TuS Niederahr – SG Horressen-Elgendorf 0:4 (0:3). Der ins Kreisoberhaus zurückgekehrte frühere Verbandsligist zeigte gleich zum Saisonauftakt, dass mit ihm zu rechnen ist. Schiedsrichter: Valentin Voigt. Tore: 0:1 Steffen Decker (25.), 0:2 Steven Widura (36.), 0:3 Christian Spanger (40.), 0:4 Valerij Specht (75.). Zuschauer: 110.