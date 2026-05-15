Fußball-Kreisliga A3 TuS Holzhausen gastiert beim designierten Meister Stefan Nink 15.05.2026, 08:15 Uhr

i Jarek Herborn (links, im Zweikampf mit Luis Ortseifen vom der SG Unterwesterwald) kann am Sonntag mit seinem TuS Holzhausen die vorzeitige Klärung der Meisterfrage aufschieben. Andreas Hergenhahn

In der 25. Runde der Fußball-Kreisliga A 3 könnte am Sonntagnachmittag eine Entscheidung fallen, wer als Meister in die Bezirksliga einzieht. Mit einem Sieg gegen den TuS Holzhausen kann die SG Horressen-Elgendorf den Durchmarsch perfekt machen.

Bis auf die Frage, wer als Meister hoch geht ist in der Staffel 3 der Fußball-Kreisliga A alles bereits geklärt. Gewinnt die SG Horressen-Elgendorf ihr Heimspiel gegen den geretteten TuS Holzhausen, dann ist der Durchmarsch des letztjährigen B7-Meisters perfekt.







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