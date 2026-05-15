In der 25. Runde der Fußball-Kreisliga A 3 könnte am Sonntagnachmittag eine Entscheidung fallen, wer als Meister in die Bezirksliga einzieht. Mit einem Sieg gegen den TuS Holzhausen kann die SG Horressen-Elgendorf den Durchmarsch perfekt machen.
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Bis auf die Frage, wer als Meister hoch geht ist in der Staffel 3 der Fußball-Kreisliga A alles bereits geklärt. Gewinnt die SG Horressen-Elgendorf ihr Heimspiel gegen den geretteten TuS Holzhausen, dann ist der Durchmarsch des letztjährigen B7-Meisters perfekt.