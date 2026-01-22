Wintercheck der A-Ligisten: TuS Holzhausen bleibt nach Rollentausch auf Kurs Stefan Nink 22.01.2026, 10:41 Uhr

i Routinierte Spielgestalter im Zweikampf: Holzhausens Lukas Mifka (links) und Andreas Wiediker vom SV Diez-Freiendiez. Thorsten Stötzer

Fünf Zähler beträgt zum Jahreswechsel der Vorsprung des TuS Holzhausen auf den ersten Abstiegsplatz. Da kommt der 2026er-Premiere gegen die TuS Burgschwalbach II besondere Bedeutung zu, zumal sich weitere Kellerkinder am 8. März duellieren.

Im nächsten Teil unserer Serie „Wintercheck“ der heimischen Fußball-A-Ligisten geht’s um den TuS Holzhausen, der zum Jahreswechsel in der Staffel 3 auf Position neun rangiert. Der Stabwechsel in der Kommandozentrale - der bis dahin amtierende Coach Maximilian Minor übernahm den Job des Abteilungsleiters Jonas Ohlemacher, der auf den Trainerstuhl rückte - verlief beim Vorjahres-Siebten reibungslos.







