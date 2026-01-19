Die TuS Burgschwalbach hat als Aushängeschild des RLZ-Landes nicht nur ein überkreislich vertretenes Fußballteam zu bieten, sondern auch eine zweite Garnitur aufzuweisen, die der höchsten Kreisliga angehört und dort den Klassenverbleib anpeilt.
Lesezeit 3 Minuten
Im nächsten Teil unseres „Winterchecks“ der heimischen Fußball-A-Ligisten steht die stärkste Reserve auf Rhein-Lahn-Ebene, die TuS Burgschwalbach II, im Mittelpunkt. Nachdem das Team von Trainer Andreas Müller im Frühjahr den Sprung ins Oberhaus bewerkstelligt hatte, geht’s nun in der Staffel 3 um den Klassenverbleib.