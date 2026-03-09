Fußball-Kreisliga A3 Turbulent: Freud und Leid in der Nachspielzeit Stefan Nink 09.03.2026, 09:06 Uhr

i Hier läuft Birlenbachs Corvin Motz (im blauen Leibchen) den Ball vor Guckheims Robin Krick ab. Später entschied der Führende der Schützenliste die Samstags-Partie mit dem Goldenen Tor. Andreas Hergenhahn

Keiner wusste so recht, wo er vor dem ersten Punktspiel des Jahres steht. So benötigte beispielsweise die SG Altendiez Anlaufzeit, um bei Schlusslicht Ahrbach II in Fahrt zu kommen. Am Ende aber nahm der Favorit aber deutlich die Punkte mit.

Beim Re-Start in der Fußball-Kreisliga A3 hat sich der TuS Holzhausen gegen Mitkonkurrent TuS Burgschwalbach II big points gesichert. Die SG Birlenbach/Schönborn schrammte nur knapp an einer faustdicken Überraschung in Guckheim vorbei, während der SV Diez-Freiendiez dem Tabellenführer SG Horressen erneut trotzte.







