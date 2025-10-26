Kreisliga A2: 12. Spieltag Türkiyemspor Ransbach-Baumbach übernimmt die Spitze Daniel Korzilius 26.10.2025, 18:48 Uhr

i Mit vollem Einsatz zu den drei Punkten: Der VfL Oberlahr-Flammersfeld (in Gelb) gewann mit 2:1 beim VfL Oberbieber (in Schwarz). Jörg Niebergall

Am 12. Spieltag der Fußball-Kreisliga A2 musste die SG Ellingen/Bonefeld/Willroth die erste Saisonniederlage hinnehmen und damit auch gleich die Tabellenführung abgeben. Bei Heimbach-Weis verlor die SG in der 90. Minute.

Am zwölften Spieltag der Fußball-Kreisliga A2 hat es die SG Ellingen erwischt: Nach der ersten Saisonniederlage (0:1 in Heimbach-Weis) muss das Team von Trainer Erhan Evrem den Platz an der Sonne räumen. Neuer Spitzenreiter ist der SV Türkiyemspor Ransbach-Baumbach nach dem 4:1 im Stadtduell gegen den FC Lion’s Ransbach.







