Türkiyemspor bläst als lachender Dritter zum Angriff

Am 16. Spieltag der Kreisliga A2 kam das Spitzenduo aus Windhagen und Vettelschoß nicht über Unentschieden gegen die Abstiegskandidaten Roßbach und Bendorf hinaus, während der Dritte SV Türkiyemspor nach dem 6:0 gegen Heimbach-Weis zum Angriff bläst.

Einen überraschenden Trainerwechsel gab es beim SV Roßbach/Verscheid: Michael Maur trat zwei Tage vor dem Auftaktmatch gegen Windhagen aus persönlichen Gründen zurück. Für ihn übernimmt Stefan Hertling, der zuvor die Frauenmannschaft des Vereins trainiert hatte. „Für mich war von Anfang an klar, dass ich dem Verein helfen werde. Daher habe ich nicht lange gezögert und zugesagt. Das ist für mich eine Frage der Ehre“, sagte Stefan Hertling.

SV Roßbach/Verscheid – SV Windhagen 1:1 (0:0). Die Gastgeber übten im ersten Durchgang viel Druck aus und waren die bessere Mannschaft. Nach der Pause kam der Tabellenführer stärker auf. „Wir waren zweikampfstark und haben nicht viel zugelassen. Am Ende ist das Ergebnis gerecht, auch wenn ein Sieg für uns nicht unverdient gewesen wäre“, fand der Roßbacher Co-Trainer Pascal Böhm. Tore: 1:0 Maurice Kröll (82.), 1:1 Edon Klinaku (89.). Zuschauer: 70.

SG DJK Neustadt-Fernthal – SG Ellingen/Bonefeld/Willroth 1:3 (0:3). DJK-Coach Peter Pohlen hat einen nervösen Beginn seiner Elf gesehen: „Wir hatten auch nicht die Willensstärke wie die zweikampfstarken Ellinger. In der zweiten Hälfte haben wir besser gespielt, konnten aber leider nur eine unserer Chancen nutzen.“ Tore: 0:1 Marvin Kleinmann (3.), 0:2, 0:3 Lerato Powane (36., 37.), 1:3 Philipp Hallerbach (64.). Gelb-Rote Karte: Daniel Puderbach (SG Ellingen) wegen Foul- und Zeitspiels (90.+8). Zuschauer: 150.

SV Ataspor Unkel – VfL Oberlahr-Flammersfeld 1:0 (0:0). Die Unkeler hatten ein Chancenplus zu verzeichnen. „Das war ein solider Auftakt, wir haben verdient gewonnen“, fand Julian Stahl, der Sportliche Leiter des SV Ataspor. Tor: 1:0 Dogukan Yamanoglu (70.). Rote Karte: Gürsel Boztos (SV Ataspor Unkel) wegen Tätlichkeit (90.+5). Zuschauer: 50.

FV Rheinbrohl – SG Haiderbach/Sessenbach 2:1 (1:1). Nach einer halben Stunde hätte die Platzelf schon deutlicher führen können. „Wir haben brutal gut begonnen, sind dann aber eingebrochen und haben durch einen Sonntagsschuss den Ausgleich kassiert. Nach den 30 sehr guten Minuten war es ein sehr schlechtes Spiel, das wir am Ende dennoch verdient gewonnen haben“, meinte Joshua Höhler, der 2. Vorsitzende des FV Rheinbrohl. Tore: 1:0 Moritz Brumme (15.), 1:1 Jan Luca Theis (36.), 2:1 Lukas Muders (90.+1). Zuschauer: 130.

SG Puderbach/Daufenbach/Urbach-Dernbach/Raubach – SG Niederbreitbach/Waldbreitbach 1:6 (0:4). Der Puderbacher Trainer Ralph Arenz war restlos bedient: „Das war ein Komplettversagen, hinzu kamen noch Undiszipliniertheiten.“ Tore: 0:1 Nils Reuschenbach (7.), 0:2 Dennis Hess (32.), 0:3 Rico Brenke (41.), 0:4 Manuel Reuschenbach (43.), 1:4 Tim Sojka (57.), 1:5 Manuel Reuschenbach (80.), 1:6 Lukas Kallscheid (90.). Rote Karte: Filip Fries (SG Puderbach) wegen Beleidigung (70.). Gelb-Rote Karte: Dennis Bayer (SG Puderbach) wegen Foulspiels und Unsportlichkeit (56.). Zuschauer: 130.

SV Türkiyemspor Ransbach-Baumbach – SSV Heimbach-Weis 6:0 (2:0). Der Ransbach-Baumbacher Coach Murat Sayim vermeldete einen ungefährdeten Heimsieg: „Wir hatten von Anfang an das Heft des Handels in der Hand. Das 2:0 zur Pause schmeichelte den Gästen. In der zweiten Halbzeit waren wir konsequenter vor dem Tor. Die Jagd ist eröffnet, wir freuen uns über den ersten Patzer von Windhagen und Vettelschoß.“ Tore: 1:0 Eren Bulut (6.), 2:0 Mustafa Yilmaz (45.+2), 3:0, 4:0 Noor Alden Abo Zard (63., 75.), 5:0 Aykut Aydin (78.), 6:0 Noor Alden Abo Zard (84.). Zuschauer: 80.

SG Vettelschoß/St. Katharinen – SC Bendorf-Sayn 2:2 (1:0). Der ersatzgeschwächte Tabellenzweite tat sich schwer. „Die Gäste haben aufopferungsvoll gekämpft. Wir haben es in Überzahl nicht geschafft, die sich bietenden Lücken zu bespielen“, ärgerte sich der Vettelschoßer Coach Christoph Binot. Tore: 1:0 Elvin Dobreva (42.), 1:1 Marcel Döll (52.), 2:1 Luca Becker (80.), 2:2 Dominik Helsper (90.+2). Gelb-Rote Karte: Björn Debrich (SC Bendorf-Sayn) wegen wiederholter Unsportlichkeit (56.). Zuschauer: 100.