Fußball-Kreisliga A3 Trotzt Kellerkind Birlenbach Mühlbachtals Heimstärke? Stefan Nink 19.03.2026, 14:49 Uhr

i Lukas Mifka (am Ball) peilt am Sonntagnachmittag mit dem TuS Holzhausen im Nastätter Schulzentrum einen Heimsieg gegen den Tabellennachbarn SG Altendiez an. Thorsten Stötzer

Während an der Tabellenspitze der Fußball-Kreisliga A3 noch drei Teams aussichtsreich im Rennen sind, ist am anderen Ende der Rangliste noch viel mehr möglich. Da sollte sich so mancher hüten sich zu früh in Sicherheit zu wähnen.

Während in der Fußball-Kreisliga A3 aus dem heimischen Sextett nur der SV Diez-Freiendiez und die SG Altendiez/Gückingen recht entspannt ins letzte Drittel der Runde gehen können, müssen sich vor allem die SG Birlenbach und die Burgschwalbacher Zweite gehörig sputen, um nicht am Ende der Saison in die B-Klasse geschickt zu werden.







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