Reibel-Elf reif für die Insel Trotz Pokal-Aus blickt die SG Nievern mit Zuversicht nach vorne Stefan Nink 16.10.2026, 10:31 Uhr

i Symbolbild Wolfgang Heil

Die Reinhardt’s Elf steht nach ihrem Rückzug in der Staffel 4 der Fußball-Kreisliga A als Absteiger fest. Zu klären ist die Frage, welches Team die Koblenzer in die B-Klasse begleiten wird. Die SG Nievern/Arzbach jedenfalls hat darauf keine Lust.

Beim SV Niederwerth, dem immerhin Tabellendritten der Fußball-Kreisliga A4, ist die SG Nievern/Arzbach am Sonntag ab 14.30 Uhr, gefordert. Die Kombinierten aus dem Limestal werden derzeit auf Position sieben geführt, sollten sich von der Optik jedoch nicht blenden lassen.







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