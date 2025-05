In Treis-Karden und in Kastellaun auf dem Rasen finden die Entscheidungsspiele in der A Staffel 6 am Mittwoch statt.

Hochspannung am Mittwochabend: In der Fußball-Kreisliga A Staffel 6 finden zwei Entscheidungsspiele statt – und zwar in Treis-Karden und in Kastellaun.

„Die beiden Vereine haben sich schon vor dem Ausgang des letzten Spieltags beworben, deshalb haben wir ihnen den Zuschlag gegeben“, sagt Spielleiter Michael Melzer: „Im nächsten Jahr werden wir in solchen Fällen eine Ausschreibung machen, um eine größere Auswahl zu haben.“

Große Kulisse bei „Abstiegs-Derby“?

Auf dem Kunstrasen in Treis-Karden kämpfen am Mittwoch um 20.15 Uhr die SG Mosel Löf und der SV Blankenrath um den Relegationsrang zwei. Der Sieger geht in die Dreierrunde mit den Vizemeistern der Rhein/Ahr-Staffel (hier gibt es auch ein Entscheidungsspiel zwischen dem FC Plaidt und Heimersheim) und der Koblenz-Staffel (Ausgang noch offen).

In Kastellaun auf dem Rasenplatz kämpfen ab 19.30 Uhr die Lokalrivalen SG Ober Kostenz/Kappel und SG Sohren/Büchenbeuren um den Nichtabstiegsrang elf. Eine große Kulisse mit mehr als 500 Zuschauern wird erwartet.