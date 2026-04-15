Umbruch bahnt sich an Trautmann-Brüder legen Traineramt im Sommer nieder Jona Heck 15.04.2026, 12:36 Uhr

i Michael Trautmann wird der SG Mittelhof/Niederhövels gemeinsam mit seinem Bruder im Sommer als Trainer nicht mher zur Verfügung stehen. Jürgen Augst/byJogi

Die beiden spielenden Trainer Michael und Sebastian Trautmann werden ab Sommer keine Trainer mehr bei der SG Mittelhof/Niederhövels sein. Ein aktueller Spieler übernimmt das Zepter, viele Abgänge muss die SG verzeichnen. Der Umbruch steht an.

Die SG Mittelhof/Niederhövels hat ab Sommer einen neuen Trainer, der das Amt des Brüderpaars Michael und Sebastian Trautmann beerbt. Dies gab der Verein via Instagram bekannt. Damit wird im Sommer in Mittelhof ein Umbruch eingeleitet. Die SG spielt seit dem Aufstieg 2023/2024 im Kreisoberhaus des Westerwalds und steht auch in dieser Spielzeit mit 30 Punkten im gesicherten Mittelfeld der Kreisliga A1.







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