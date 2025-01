Mit 75 Jahren verstorben Trauer um Ex-Bundesliga-Torwart Franz-Josef Pauly 14.01.2025, 14:55 Uhr

i Torwart Franz-Josef Pauly im vollbesetzten Niedersachsenstadion in seinem Element: Für Hannover 96 machte der gebürtige Cochemer 94 Bundesligaspiele. imago sportfotodienst

Der ehemalige Bundesliga-Torwart Franz-Josef Pauly, der bei der Spvgg Cochem an der Mosel das Fußballspielen lernte, ist im Alter von 75 Jahren in seiner Schweizer Wahlheimat verstorben.

Die Fußballer an der Mosel trauern um Franz-Josef Pauly. Der ehemalige Bundesliga-Torwart von Hannover 96 und 1860 München verstarb am 9. Januar im Alter von 75 Jahren in seiner Schweizer Wahlheimat Interlaken. Das Fußballspielen hatte Pauly bei der Spvgg Cochem gelernt.

