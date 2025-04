Die SG Westum/Löhndorf hat schon die Sektflaschen kalt gestellt. Mit einem Sieg in Saffig sind die Westumer Meister der Kreisliga A 5 und steigen in die Bezirksliga auf.

Am 22. Spieltag der Fußball-Kreisliga A 5 kann Spitzenreiter SG Westum/Löhndorf mit einem Sieg beim SC Saffig die Meisterschaft perfekt machen. Dahinter richtet sich der Fokus auf den Kampf um den Relegationsplatz zwischen der SG Landskrone Heimersheim und dem FC Plaidt sowie den spannenden Abstiegskampf, in dem die Grafschafter SG vor dem Kellerduell gegen die SG Vinxtbachtal Brohl überraschend den Trainer gewechselt hat.

SC Saffig – SG Westum/Löhndorf (Sa., 16 Uhr)

Bereits am Samstagnachmittag könnte es so weit sein: Ein Auswärtssieg in Saffig wäre für die in dieser Saison gänzlich ungeschlagene SG Westum gleichbedeutend mit dem direkten Wiederaufstieg in die Bezirksliga. „Wir freuen uns riesig darauf, gerade weil wir nicht den großen Druck haben, bereits am Samstag alles klarmachen zu müssen. Dennoch wollen wir es natürlich schon am Samstag schaffen“, erklärt Westums Trainer Tomas Lopez. Demgegenüber würde Saffigs Trainer Sascha Müller nur liebend gerne die Rolle des Spielverderbers einnehmen. „Wir sind motiviert, werden nach vorne spielen und wollen unsere Position in der Tabelle halten. Westum wird ohnehin Meister. Daher müssen sie den Titel nicht unbedingt bei uns feiern“, sagt Müller mit einem Augenzwinkern.

Grafschafter SG – SG Vinxtbachtal (So., 14.30 Uhr)

Aufgrund eigener Schwächephasen und eines Laufs des SV Remagen ist die Grafschafter SG mittlerweile auf einen Abstiegsrang abgerutscht, während die Gäste nur einen Punkt davor liegen. In der Grafschaft hat man darauf jetzt mit der Entlassung von Trainer David Kreuzberg reagiert. „Wir hatten das Gefühl, dass das Trainerteam trotz guter Arbeit die Mannschaft nicht mehr im nötigen Maße erreicht. Wir erhoffen uns von dem harten Cut einen Effekt, alleine schon, um die Köpfe freizubekommen“, begründet der Sportliche Leiter Martin Thelen die Entscheidung. Thelen wird die nächsten beiden Spiele als Interimscoach übernehmen, ehe Alexander Dick (weilt derzeit noch im Urlaub), der ohnehin zur kommenden Saison die Trainerposition übernommen hätte, die letzten beiden Partien betreut. „Es geht jetzt am Sonntag nur um Einstellung und Leidenschaft. Wir wollen den Klassenerhalt in der eigenen Hand behalten“, sagt Thelen. „Das ist natürlich ein Spiel, das man nicht verlieren sollte. Wir sind personell gebeutelt, werden aber alles in die Waagschale werfen“, meint demgegenüber Vinxtbachtal-Trainer Dennis Schütz, der bis zum Saisonende auf Felix Antwerpen (Muskelverletzung) verzichten muss.

SV Remagen – DJK Plaidt (So., 14.30 Uhr)

Dank vier Siegen in Serie konnte der SV Remagen am vergangenen Spieltag erstmals in dieser Saison die Abstiegsränge verlassen. Gegen die Adler aus Plaidt, die ihrerseits zuletzt nur selten ihre guten Leistungen in Zählbares ummünzten, möchte Trainer Tarek Mazih den nächsten Schritt zum Klassenverbleib machen. „Jedes Spiel ist wichtiger als das Spiel davor. Wir können den nächsten großen Schritt gehen. Dazu benötigen wir wieder unsere volle Einsatzbereitschaft“, sagt Mazih. „Wir haben schon mehrfach gezeigt, dass wir gegen jeden Gegner mithalten können. Den Lauf von Remagen wollen wir am Sonntag stoppen“, erklärt Plaidts Trainer Dennis Niederprüm.

SC Bad Bodendorf – SG Ettringen/St. Johann (So., 14.30 Uhr)

Auch wenn es in der Rückrunde nicht ganz so geschmeidig wie noch in der Hinrunde läuft, steht Aufsteiger SC Bad Bodendorf weiterhin auf einem starken vierten Rang. Im vorletzten Heimspiel der Saison geht es allerdings ersatzgeschwächt gegen die Kombinierten vom Hochsimmer, die sich zuletzt mit einem Coup über den FC Plaidt ein Polster von vier Punkten zu den Abstiegsrängen erspielt haben. „Die Mannschaft stellt sich aufgrund vieler Ausfälle nahezu von alleine auf. Daher ist die Erwartungshaltung eher gering“, gibt Bad Bodendorfs Trainer Elmar Schäfer zu Protokoll. „Der Sieg gegen Plaidt hat das Selbstvertrauen zurückgebracht. Ein Punkt ist das Minimalziel“, berichtet Ettringens Trainer Thomas Esch.

SG Inter Sinzig/Bad Breisig – DJK Kruft/Kretz (So., 15 Uhr)

Mit drei Ligasiegen in Folge sowie mit dem Einzug ins Kreispokalfinale, wo es gegen den FC Plaidt geht, gehören die Kombinierten vom Rhein zu den formstärksten Teams der Liga und gehen als klarer Favorit ins Spiel gegen das Schlusslicht aus Kruft. „Die Jungs sind weiter motiviert. Entsprechend heiß sind wir auf die drei Punkte“, erklärt Bad Breisigs Trainer Jacques Daoud. „Wir wollen auch in diesem Spiel alles geben und uns nicht hängen lassen“, meint Krufts Übungsleiter Marco Bersch.

SG Weißenthurm – SG Landskrone Heimersheim (So., 15 Uhr)

Zwei der spielerisch stärksten Mannschaften der Liga stehen sich in Weißenthurm gegenüber. Dabei wartet auf die Gäste im Kampf um den Relegationsplatz eine große Herausforderung, schließlich sind die Hausherren in diesem Kalenderjahr noch ungeschlagen. „Ich erwarte ein enges Spiel. Wir wissen um die Schwere der Aufgabe gegen eine technisch starke Mannschaft und müssen unsere beste Leistung auf den Platz bringen. Kleinigkeiten werden entscheiden“, befindet Landskrone-Trainer Bekim Gerguri, während Weißenthurms Coach Patrick Birkner kommentiert: „Wenn Heimersheim hoch möchte, müssen sie bei uns punkten. Dementsprechend gebe ich die Favoritenrolle gerne ab und freue mich auf das Spiel.“

FC Plaidt – SG Eich/Nickenich/Kell (So., 15.30 Uhr)

Eine vermeintliche Pflichtaufgabe wartet im Kampf um den Relegationsrang auf den FC Plaidt. Im Derby empfängt die Mannschaft von Trainer Kai Wagner den Vorletzten vom Horeb. „Wir haben uns im Hinspiel gegen einen tief stehenden Gegner schwergetan. Unabhängig davon müssen und wollen wir gewinnen und eine Reaktion auf die Niederlage in Ettringen zeigen“, so Wagner. „Wir haben in den vergangenen Spielen zu viele einfache Fehler gemacht, die uns um den Ertrag gebracht haben. Eigentlich gibt es nicht viel, das am Sonntag für uns spricht“, sieht Eichs Trainer Jürgen Krayer die Rollen klar verteilt.