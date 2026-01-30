Nach nur einem Jahr endet im Sommer das Engagement von Heiko Schnell und Bastian Utsch als Trainerduo des VfB Niederdreisbach. Sportliche Gründe waren nicht ausschlaggebend. Was zur Trennung führte und wer der Nachfolger, der schon feststeht, wird.
Lesezeit 3 Minuten
Nach einem Jahr im Amt werden Cheftrainer Heiko Schnell und Co-Trainer Bastian Utsch ihr Engagement beim VfB Niederdreisbach zum Ende der Spielzeit 2025/26 beenden. Das teilte der derzeitige Tabellenfünfte der Kreisliga A1 in einer Pressemitteilung am späten Freitagabend mit.