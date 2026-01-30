Wechsel zur Saison 2026/27 Trainerduo Schnell/Utsch hört in Niederdreisbach auf Moritz Hannappel 30.01.2026, 20:51 Uhr

i Im Sommer ist Schluss: Co-Trainer Bastian Utsch und „Cheftrainer" Heiko Schnell verlassen den A-Ligisten VfB Niederdreisbach nach nur einem Jahr. Sportliche Gründe geben aber nicht den Ausschlag. Jürgen Augst/byJogi

Nach nur einem Jahr endet im Sommer das Engagement von Heiko Schnell und Bastian Utsch als Trainerduo des VfB Niederdreisbach. Sportliche Gründe waren nicht ausschlaggebend. Was zur Trennung führte und wer der Nachfolger, der schon feststeht, wird.

Nach einem Jahr im Amt werden Cheftrainer Heiko Schnell und Co-Trainer Bastian Utsch ihr Engagement beim VfB Niederdreisbach zum Ende der Spielzeit 2025/26 beenden. Das teilte der derzeitige Tabellenfünfte der Kreisliga A1 in einer Pressemitteilung am späten Freitagabend mit.







Artikel teilen

Artikel teilen