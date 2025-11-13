Trainer Weinand fordert Kompaktheit und Kampfgeist

Das Lokalduell zwischen Schlusslicht FSV Osterspai und der SG BoReiBo steht am Sonntagnachmittag am 15. Spieltag der Fußball-Kreisliga A4 im heimischen Fokus. Die SG Rheinhöhen setzt sich zeitgleich mit dem Spitzenteam der SG Weißenthurm auseinander.
Während die SG BoReiBo und die SG Rheinhöhen am Sonntag für dieses Kalenderjahr den Reigen der Punktspiele in der Fußball-Kreisliga A4 abschließen, muss der Tabellenletzte FSV Osterspai/Kamp-Bornhofen am kommenden Donnerstag noch zum Nachholspiel beim FC Horchheim ran.