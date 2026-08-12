Das verrückte Comeback Trainer und Vorstand erklären Oberwinters 4:3-Sieg Emily Klinkner 12.08.2026, 16:05 Uhr

i Oberwinters Kapitän Mirco Koll (vorn im Bezirksligaspiel der vergangenen Saison gegen die SG Westum) ist nach dem Abstieg dem TuS treu geblieben und feierte zum Auftakt in der Kreisliga A 5 nach 0:3-Rückstand noch einen 4:3-Sieg gegen Niederzissen. Martin Gausmann. Ahr-Foto Martin Gausmann

Oberwinters Trainer Mijo Bilanovic und Vorsitzender Claus Wiest blicken auf das unglaubliche Comeback des TuS beim 4:3-Sieg gegen Niederzissen zurück. „Die Wende war das 0:3, das hat uns wachgerüttelt.“

Auch einige Tage nach dem überraschenden Comeback des TuS Oberwinter atmete Trainer Mijo Bilanovic tief durch. „Das war ein unglaublicher Kraftakt“, sagte der TuS-Trainer nach dem 4:3-Sieg seiner Mannschaft im ersten Saisonspiel der Fußball-Kreisliga A 5 gegen die SG Niederzissen/Wehr – und das, nachdem Oberwinter schon mit 0:3 hinten gelegen hatte.







Artikel teilen

Artikel teilen