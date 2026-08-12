Oberwinters Trainer Mijo Bilanovic und Vorsitzender Claus Wiest blicken auf das unglaubliche Comeback des TuS beim 4:3-Sieg gegen Niederzissen zurück. „Die Wende war das 0:3, das hat uns wachgerüttelt.“
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Auch einige Tage nach dem überraschenden Comeback des TuS Oberwinter atmete Trainer Mijo Bilanovic tief durch. „Das war ein unglaublicher Kraftakt“, sagte der TuS-Trainer nach dem 4:3-Sieg seiner Mannschaft im ersten Saisonspiel der Fußball-Kreisliga A 5 gegen die SG Niederzissen/Wehr – und das, nachdem Oberwinter schon mit 0:3 hinten gelegen hatte.