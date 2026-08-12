Das verrückte Comeback
Trainer und Vorstand erklären Oberwinters 4:3-Sieg
Oberwinters Kapitän Mirco Koll (vorn im Bezirksligaspiel der vergangenen Saison gegen die SG Westum) ist nach dem Abstieg dem Tu
Oberwinters Kapitän Mirco Koll (vorn im Bezirksligaspiel der vergangenen Saison gegen die SG Westum) ist nach dem Abstieg dem TuS treu geblieben und feierte zum Auftakt in der Kreisliga A 5 nach 0:3-Rückstand noch einen 4:3-Sieg gegen Niederzissen.
Martin Gausmann. Ahr-Foto Martin Gausmann

Oberwinters Trainer Mijo Bilanovic und Vorsitzender Claus Wiest blicken auf das unglaubliche Comeback des TuS beim 4:3-Sieg gegen Niederzissen zurück. „Die Wende war das 0:3, das hat uns wachgerüttelt.“

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Auch einige Tage nach dem überraschenden Comeback des TuS Oberwinter atmete Trainer Mijo Bilanovic tief durch. „Das war ein unglaublicher Kraftakt“, sagte der TuS-Trainer nach dem 4:3-Sieg seiner Mannschaft im ersten Saisonspiel der Fußball-Kreisliga A 5 gegen die SG Niederzissen/Wehr – und das, nachdem Oberwinter schon mit 0:3 hinten gelegen hatte.
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