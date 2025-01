Konstanz auf Trainerbänken, Niederburg mit drei Neuen

In der Fußball-Kreisliga A Staffel 6 starten die meisten Mannschaften in der kommenden Woche in die Vorbereitung für die ausstehenden elf Partien. Doch was hat sich im Winter bei den Vereinen getan und wie sieht es mit den Planungen für Sommer aus?