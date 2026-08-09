VfR gewinnt in Horchheim
Torwartlegende Peter Auer führt Nörtershausen zum Sieg
A-Klassenaufsteiger VfR Koblenz um Kapitän Paul Schmitt (in Weiß) setzte sich zum Auftakt beim FC Horchheim mit 2:1 durch.
A-Klassenaufsteiger VfR Koblenz um Kapitän Paul Schmitt (in Weiß) setzte sich zum Auftakt beim FC Horchheim mit 2:1 durch.
Wolfgang Heil

Spektakulärer Auftakt in der Fußball-Kreisliga A 4: Niederwerth feiert Kantersieg mit drei Sankareh-Treffern, während Urbar Platzverweise kassiert. Überraschungen und Dramatik prägen den Spieltag.

Lesezeit 3 Minuten
Auch wenn zum Auftakt nur fünf Partien in der Fußball-Kreisliga A 4 auf dem Programm gestanden haben, hätte der Start wohl kaum ereignisreicher verlaufen können. Während sich die SG Nievern/Arzbach und die SG Löf/Oberfell/Burgen ein Remis mit insgesamt zehn Toren inklusive verrücktem Spielverlauf abverlangten, sorgte der SV Niederwerth beim FC Urbar für ein erstes Ausrufezeichen.
 Rhein-Zeitung bei Google bevorzugen

Ressort und Schlagwörter

Sport
Ob Josué Duverger (grünes Trikot, hier im Duell mit Engers' Nils Wambach) noch einmal das Trikot des FC Cosmos Koblenz tragen wi
Tempo, Tore, Titeljagd 2026/2027
Alles zum Auftakt der Fußball-Saison

Von Oberliga bis hin zu den Kreisligen: Fachkundige Prognosen, Teamfotos und Mannschaftskader zum Auftakt der Saison 2026/2027 im Amateurfußball.

Alles zur Fußall-Saison

Top-News aus dem Sport