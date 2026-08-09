VfR gewinnt in Horchheim Torwartlegende Peter Auer führt Nörtershausen zum Sieg Daniel Fischer 09.08.2026, 18:48 Uhr

i A-Klassenaufsteiger VfR Koblenz um Kapitän Paul Schmitt (in Weiß) setzte sich zum Auftakt beim FC Horchheim mit 2:1 durch. Wolfgang Heil

Spektakulärer Auftakt in der Fußball-Kreisliga A 4: Niederwerth feiert Kantersieg mit drei Sankareh-Treffern, während Urbar Platzverweise kassiert. Überraschungen und Dramatik prägen den Spieltag.

Auch wenn zum Auftakt nur fünf Partien in der Fußball-Kreisliga A 4 auf dem Programm gestanden haben, hätte der Start wohl kaum ereignisreicher verlaufen können. Während sich die SG Nievern/Arzbach und die SG Löf/Oberfell/Burgen ein Remis mit insgesamt zehn Toren inklusive verrücktem Spielverlauf abverlangten, sorgte der SV Niederwerth beim FC Urbar für ein erstes Ausrufezeichen.







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