Dieser Ausgang sorgt für Harmonie an der Spitze der Kreisliga A3: Während der FC Kosova Montabaur die Rückkehr in die Bezirksliga Ost feiern darf, freut sich die punktgleiche, aber nicht aufstiegsberechtigte SG Hundsangen II über die Meisterschaft.

Im Entscheidungsspiel um die Meisterschaft in der Kreisliga A3 hat die SG Hundsangen II den FC Kosova Montabaur denkbar knapp mit 1:0 (1:0) bezwungen. Die Aufstiegsfrage war bereits im Vorfeld geklärt. Da Hundsangens erste Mannschaft bereits in der Bezirksliga Ost vertreten ist, bleibt die Reserve A-Ligist. Die Kosovaren hingegen kehren nach einjährigem Gastspiel in Kreisliga A wieder in die Bezirksliga zurück.

Kosova-Torjäger Pajaziti verpasst Führung

Trotz widriger Wetterprognosen waren 330 Fans nach Heiligenroth gekommen, um das Spiel der beiden punktgleichen A3-Überflieger zu sehen. In den ersten Minuten sahen sie ein vorsichtiges Abtasten. Beide Seiten versuchten, möglichst schnell in die gewohnte Ordnung zu kommen. Das gelang zunächst dem FC Kosova besser, der folgerichtig die ersten Chancen hatte. Altrim Pajaziti wurde zweimal aussichtsreich in Szene gesetzt, doch beide Male scheiterte er am herauslaufenden Hundsangener Torwart Sven Mehlbaum (13., 20.).

i Niklas Löw (am Ball) machte die SG Hundsangen II mit seinem Treffer gegen den FC Kosova Montabaur zum Meister der Kreisliga A3. Andreas Hergenhahn

Wenn er getroffen hätte, wäre das vielleicht eine Vorentscheidung gewesen. So hielt die SG dagegen – und die Partie nahm Fahrt auf. Die Kombinierten suchten nun ihrerseits die Torannäherung. Niklas Löw verpasste eine Flanke von Fabio Weimer nur knapp (22.). Als dann ein weiter Pass Weimer erreichte, wurde dessen Diagonalschuss noch von der Kosova-Defensive abgewehrt und landete unmittelbar vor den Füßen von Löw. Der Torjäger hatte kein Problem, den Ball zur Führung zu verwerten (27.). Kosovas Defensive ging in dieser Szene nicht konsequent genug zur Sache, was Hundsangen eiskalt ausnutzte. Dass dieser Treffer das Spiel entscheiden würde, konnte keiner ahnen.

„Leider haben wir es versäumt, die Partie früher zu entscheiden. Trotzdem bin ich sehr stolz auf meine Mannschaft. Letztlich haben Leidenschaft und Einstellung diesen Erfolg möglich gemacht.“

Sebastian Boddenberg, Trainer SG Hundsangen II

In der zweiten Hälfte hätte Leon Carlos Weber die Führung ausbauen können. Doch jeweils stand ihm die Querlatte im Weg – zunächst bei einem Kopfball aus kurzer Distanz (51.), dann nach einer Flanke, die noch das Gebälk touchierte (61.). Ein Versuch von Rilind Rama aus 17 Metern verfehlte auf der Gegenseite das SG-Tor knapp. Als Schiedsrichter Vincent Hardt nach insgesamt 95 Minuten das Spiel beendete, feierten die Kombinierten ihren Erfolg als Meister der A3. Da der Aufstieg bereits vorher feststand, hielt sich die Enttäuschung beim knapp unterlegenen FC Kosova in Grenzen.

i Altrim Pajaziti (rechts, hier im Zweikampf mit Hundsangens Kapitän Fabian Meudt) hätte seinen FC Kosova in Führung bringen können. Andreas Hergenhahn

„Es war ein intensives Spiel. In den ersten zehn Minuten waren wir sehr nervös, doch legte sich das zunehmend. Leider haben wir es versäumt, die Partie früher zu entscheiden. Trotzdem bin ich sehr stolz auf meine Mannschaft. Letztlich haben Leidenschaft und Einstellung diesen Erfolg möglich gemacht“, freute sich Hundsangens Trainer Sebastian Boddenberg, der sich als Meistermacher Richtung SG Rennerod verabschiedet.

„Ich gehe mit einem guten Gefühl und freue mich, dass Kosova wieder in die Bezirksliga aufgestiegen ist.“

Afrim Halili, Trainer FC Kosova

Kosovas Afrim Halili bedauerte, dass sein Team einige gute Chancen nicht genutzt hat: „Wir haben alles versucht, doch Hundsangen stand gut. Bei uns hat sich auch das Fehlen von drei Stammkräften negativ ausgewirkt.“ Er zog ein positives Fazit nach seinem letzten Spiel als FC-Trainer: „Ich gehe mit einem guten Gefühl und freue mich, dass Kosova wieder in die Bezirksliga aufgestiegen ist.“

FC Kosova Montabaur – SG Hundsangen II 0:1 (0:1)

FC Kosova Montabaur: Musaj – Rexhepi, Ismajli, Malici, Xhaferi – Bardhaj – Nekaj, Rama – Zhushi (65. Bungu), Pajic (82. Malewo), Pajaziti.

SG Hundsangen/Steinefrenz-Weroth II: Mehlbaum – Faulhaber, Metternich (70. Quirmbach), Hannappel, Paul – Weber (78. L. Jess), Meudt, Bendel (90. Tatarinowitsch) – Höhn (89. Schwickert), Löw, Weimer (89. M. Jess).

Schiedsrichter: Vincent Hardt (Altendiez).

Zuschauer: 330.

Tor: 0:1 Niklas Löw (27.).