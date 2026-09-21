Last-Minute-Sieg für Eintracht Torfestival zwischen Niederwerth und Nörtershausen Daniel Fischer 21.09.2026, 11:29 Uhr

i Arzheims Rafael Gräper (am Ball) im Duell mit Engers II-Spieler Paul Herschbach (grünes Trikot, Mitte). Jörg Niebergall

Der FC Horchheim feiert einen klaren 5:0-Sieg, während sich Arzheim und Engers II mit einem Unentschieden trennen.

Am siebten Spieltag der Fußball-Kreisliga A 4 feierte der FC Horchheim einen überzeugenden Sieg über die SG Nievern/Arzbach, während der VFR Eintracht Koblenz in letzter Minute bei der SG Rheindörfer auf dramatische Weise gewann. An der Tabellenspitze präsentierten sich der SC Bendorf-Sayn und der SV Niederwerth stark Die Partie von Tabellenführer TuS Niederberg beim FC Urbar wurde dagegen auf den 30.







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