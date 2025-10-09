Es geht um Wiedergutmachung Topspiel auf dem Asterstein: Reinhardt’s Elf gegen RWK Kilian Jorde 09.10.2025, 14:19 Uhr

i Trainer Niklas Hunold fährt mit seinen Rot-Weißen zum Spitzenspiel auf den Asterstein. Jörg Niebergall

Im Blickpunkt der Kreisliga B 4 steht am Freitagabend das Spitzenspiel der Reinhardt’s Elf gegen Rot-Weiss Koblenz II. Beide Teams haben ihre Ligaspiele zuletzt verloren.

Der neunte Spieltag in der Fußball-Kreisliga A 4 hat zwei faustdicke Überraschungen parat gehalten. Zum einen unterlag der Tabellenführer FC Rot-Weiss Koblenz II nach sieben Siegen in Serie mit 0:1 (0:0) beim BSC Güls. Zum anderen erlebte der damalige Tabellenzweite SV Reinhardt's Elf beim 1:8 (1:6) gegen die SG Bogel einen Tag zum Vergessen.







