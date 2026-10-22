1:0-Erfolg bei der SG Elbert Timon Konstantinidis schießt SG Herschbach zum Dreier Stefan Nink 22.10.2026, 08:11 Uhr

i Timon Konstantinidis (am Ball, hier im Spiel gegen Reitzenhain mit William Huth) avancierte im Oberelberter Wiesengrund zum Matchwinner der SG Herschbach. Andreas Hergenhahn/Archiv

Bestünde die Saison nur aus Auswärtsspielen, dann wäre die SG Herschbach/Girkenroth/Salz in der Fußball-Kreisliga A3 kaum zu bremsen. Mit einem 1:0-Erfolg bei der SG Elbert schraubte die Mehr-Elf ihre Ausbeute auf 13 von 15 möglichen Zählern.

Die SG Elbert/Horbach hat es im Nachholspiel der Fußball-Kreisliga A3 verpasst, bis auf einen Punkt an Primus SG Hundsangen II heranzurücken. Das Team von Trainer Christian Stera musste sich am Mittwochabend im Oberelberter Wiesengrund der extrem auswärtsstarken SG Herschbach/Girkenroth/Salz mit 0:1 (0:1) beugen und bleibt Vierter.







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