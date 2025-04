Beim Spiel der Fußball-Kreisliga A2 zwischen der SG Ellingen/Bonefeld/Willroth und der SG Niederbreitbach/Waldbreitbach (Endstand: 3:1) am vergangenen Sonntag kam es bereits in der dritten Spielminute zu einer ungewöhnlichen Szene, die für Aufmerksamkeit sorgte.

Nach einer Flanke von Hamadi Douzi erzielte Lukas Müller per Direktabnahme ein Tor für die SG Ellingen. Obwohl der Ball im Netz zappelte, entschied Schiedsrichter Thomas Lück auf Abstoß – offenbar hatte der Ball das Spielfeld durch ein Loch im Tornetz wieder verlassen, was zu dieser Fehleinschätzung führte.

Timo Wolfkeil interveniert im Sinne des Fair Play

In der Folge trat der Niederbreitbacher Verteidiger Timo Wolfkeil an den Schiedsrichter heran und wies diesen darauf hin, dass der Ball eindeutig im Tor gewesen sei. Daraufhin revidierte Lück seine Entscheidung und erkannte das Tor an. Die faire Geste von Wolfkeil wurde sowohl von den Beteiligten auf dem Platz als auch von den Zuschauern als positives Beispiel für Sportsgeist und Fair Play wahrgenommen.