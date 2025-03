Spitzenreiter SG Westum/Löhndorf ist am 18. Spieltag der Fußball-Kreisliga A 5 dem Meistertitel mit einem knappen Erfolg über die DJK Plaidt abermals ein gutes Stück nähergekommen. Dahinter gewann im Verfolgerduell der FC Plaidt souverän gegen den SC Bad Bodendorf, während der SV Remagen im Abstiegskampf ein Lebenszeichen aussendete.

SG Westum/Löhndorf - DJK Plaidt 1:0 (1:0)

Einmal mehr avancierte Torjäger Thomas Enke mit dem einzigen Treffer des Tages (16.) zum Matchwinner für den Tabellenführer gegen gut aufgelegte Gäste aus Plaidt. Angesichts von weiterhin zehn Punkten Vorsprung bei nur noch acht Spielen hat die Mannschaft von Trainer Tomas Lopez damit schon eine Hand an der Meisterschale.

„Die erste halbe Stunde waren wir sehr dominant, bevor sich eine recht ausgeglichene Partie entwickelt hat. Unter dem Strich ist der Sieg aber verdient. Die Mannschaft hat gerade zu Beginn eine gute Reaktion gezeigt“, kommentierte Lopez, während Gästecoach Dennis Niederprüm meinte: „Wir haben alles investiert und hatten meiner Meinung nach mindestens einen Punkt verdient. Auch wenn es ein Ergebnissport ist, bin ich mit der Art und Weise absolut zufrieden.“

SC Saffig - SG Ettringen/St. Johann 4:3 (3:1)

Nicht zum ersten Mal in dieser Saison bekamen die Zuschauer in Saffig eine äußerst torreiche und abwechslungsreiche Begegnung zu sehen. Am Ende setzte sich die Heimmannschaft knapp durch und festigte somit den fünften Tabellenplatz. Übungsleiter Sascha Müller zeigte sich im Anschluss mit einer Ausnahme zufrieden. „Wir haben es bis zur Pause sehr gut gemacht, dann aber zwischenzeitlich das Spiel aus der Hand gegeben und hätten uns nicht über einen Ausgleich beschweren können. Insgesamt geht der Sieg aber in Ordnung“, sagte Müller.

Auf der anderen Seite analysierte Ettringens Co-Trainer Eike Idczak: „Wir haben das Spiel mit den drei Gegentoren vor der Pause verloren. Wir haben einfach nicht gut genug verteidigt.“ Torfolge: 0:1 Florian Schlich (13.), 1:1 Max Kossmann (26.), 2:1 Jan Kölzer (37.), 3:1 Lukas Bräuer (43.), 3:2 Leroy Lehmann (55.), 4:2 Kölzer (63.), 4:3 Patrick Krajewski (86.).

SG Landskrone Heimersheim - SG Vinxtbachtal Brohl 4:0 (1:0)

Zumindest vom Ergebnis her klar und deutlich ist die SG Landskrone in die Erfolgsspur zurückgekehrt. Allerdings waren die Gäste aus dem Vinxtbachtal über weite Strecken der ersten Halbzeit die bessere Mannschaft, ließen aber mehrere gute Möglichkeiten ungenutzt. Demgegenüber brachte Jonas Schäfer seine Farben unmittelbar vor der Pause schmeichelhaft in Führung (45.), ehe Jan Rieder (57.) und Nico Nießen (61., 77.) für einen deutlichen, aber zu hoch ausgefallenen Sieg sorgten.

„Das Ergebnis ist viel zu hoch ausgefallen. Das 1:0 kam zum richtigen Zeitpunkt. Mit einer Umstellung in der Halbzeit haben wir uns leichter getan. Der Sieg ist wichtig für die Moral, dennoch war die Leistung in der ersten Halbzeit nicht gut“, gestand Landskrone-Trainer Bekim Gerguri. Gästecoach Dennis Schütz ärgerte sich dagegen über die vielen vergebenen Chancen. „Das war heute sehr frustrierend. Wir waren lange die klar bessere Mannschaft. Daher ist das Ergebnis kaum zu glauben“, kommentierte Schütz.

SV Remagen - SG Bad Breisig/Inter Sinzig 3:1 (2:0)

Im Rhein-Derby haben die Hausherren ein Lebenszeichen im Abstiegskampf ausgesendet. Ein Doppelschlag von Milot Istogu (22.) und Karl Nsengimana (23.) binnen weniger als 60 Sekunden setzte den Grundstein für den Heimerfolg, den erneut Istogu im zweiten Durchgang mit dem 3:0 (66.) sicherstellte. Daran änderte auch der späte Treffer durch Damir Murselovic (88.) nichts. Als möglicher Knackpunkt stellte sich zudem ein von den Gästen verschossener Elfmeter (40.) heraus, nachdem auch die Hausherren zuvor schon aus elf Metern vergeben hatten.

„Die Jungs haben den Abstiegskampf in einem sehr intensiven Spiel angenommen. Der Sieg ist natürlich enorm wichtig“, freute sich Remagens Trainer Tarek Mazih. „Remagen hat es clever gemacht und war über ihre Konter sehr effektiv. Der vergebene Elfmeter war sicherlich mit entscheidend“, erklärte Bad Breisigs Trainer Jacques Daoud.

Grafschafter SG - SG Eich/Nickenich/Kell 6:2 (3:1)

Im Kellerduell sind die Hausherren angeführt von Dreierpacker Leon Feldmann als klarer Sieger hervorgegangen und haben somit ihr Polster auf die Abstiegsränge auf sieben Zähler ausgebaut. Die Gäste vom Horeb liegen dagegen nun schon neun Punkte hinter dem rettenden Ufer.

„Wir waren auf dem Punkt heute voll da. Ein großer Wermutstropfen sind aber zwei Verletzungen von Benjamin Niederberger und Leon Schneider heute. Ansonsten bin ich zufrieden mit der Leistung“, kommentierte Grafschaft-Trainer David Kreuzberg. „Wir haben durch viele einfache Fehler den Gegner eingeladen. Insgesamt haben wir das Spiel nicht so angenommen, wie man es in unserer Situation tun sollte“, erklärte Eichs Trainer Jürgen Krayer. Torfolge: 1:0 Leon Feldmann (19.), 1:1 Dennis Buchner (33.), 2:1 Feldmann (33.), 3:1 Benjamin Brandt (37.), 4:1 Ebrima Demba (69.), 5:1 Alexander Fuchs (76.), 6:1 Feldmann (79.), 6:2 Nils Neuendorff (83.).

FC Plaidt - SC Bad Bodendorf 6:2 (2:1)

Eine Machtdemonstration lieferte am Pommerhof der FC Plaidt im Verfolgerduell mit dem Überraschungsaufsteiger aus Bad Bodendorf. Trotz frühen Rückstandes durch Andre Suckow (16.) siegte die Elf von Trainer Kai Wagner dank Toren von Timm Liss (33., 56., 57.), Lucas Christof (40., 49.) und Dejan Mijackovic (70.) deutlich. Den zu keinem Zeitpunkt aufsteckenden Gästen gelang am Ende in Person von Manuel Baltes zumindest noch Ergebniskosmetik (77.).

„Wir haben heute wirklich guten Fußball in einem sehr ansehnlichen Spiel gezeigt. Daher gibt es wenig auszusetzen“, war Wagner hochzufrieden. Bad Bodendorfs Trainer Elmar Schäfer hatte trotz der klaren Niederlage auch Gutes bei seiner Mannschaft gesehen. „Wir haben beim dritten und vierten Gegentor zu viel Raum gelassen. Ansonsten bin ich aber gar nicht so enttäuscht. Die Jungs haben bis zum Schluss alles versucht“, sagte Schäfer.

SG Weißenthurm - DJK Kruft/Kretz 2:0 (0:0)

Es dauerte bis zur 78. Spielminute, bis die SG Weißenthurm ihre deutliche Feldüberlegenheit in Zählbares ummünzen konnte. Ein abgefälschter Freistoß von Arden Marazyan brach den Bann (78.), ehe Spielertrainer Patrick Birkner den zweiten Zu-null-Sieg in Folge höchstpersönlich eintütete (85.).

„Es war das zu erwartende Spiel gegen einen tief stehenden Gegner. Wir haben lange gebraucht, um Lösungen zu finden. Der Sieg ist aber verdient“, gab Birkner zu Protokoll. Die Gäste dagegen liegen nun wieder zehn Punkte hinter einem Nichtabstiegsrang. „Die Mannschaft hat sich diszipliniert gegen die Niederlage gestemmt und kaum etwas zugelassen. Umso bitterer war der Gegentreffer zum 0:1. Dennoch gilt es jetzt, nach vorne zu blicken“, meinte Krufts Trainer Marco Bersch.