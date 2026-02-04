In der Kreisliga A 5 stehen am 28. Februar und am 1. März noch Nachholspiele auf dem Programm, ehe es am Wochenende 6. bis 8. März wieder mit vollem Programm weitergeht. Die Klubs befinden sich in der Vorbereitung – und es gibt einige Neuigkeiten.
Lesezeit 5 Minuten
In der Fußball-Kreisliga Staffel A5, die bis auf den SV Masburg ausschließlich mit Mannschaften aus dem Rhein/Ahr-Kreis bestückt ist, befinden sich die Teams inmitten der Wintervorbereitung. Was sich bei den Vereinen getan und welche Trainer bereits jetzt ihren Rückzug zum Saisonende bekannt gegeben haben, zeigt der folgende Überblick.