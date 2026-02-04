Alemannia verstärkt sich Tabellenführer FC Plaidt will mit aller Macht nach oben Jan Müller 04.02.2026, 16:38 Uhr

i Mit 2:0 hat der FC Plaidt (in Grün) das Spitzenspiel der Kreisliga A 5 gegen den Ahrweiler BC II gewonnen. Das Rückspiel steigt am 18. April auf dem Kunstrasen in Bad Neuenahr-Ahrweiler. Jörg Niebergall

In der Kreisliga A 5 stehen am 28. Februar und am 1. März noch Nachholspiele auf dem Programm, ehe es am Wochenende 6. bis 8. März wieder mit vollem Programm weitergeht. Die Klubs befinden sich in der Vorbereitung – und es gibt einige Neuigkeiten.

In der Fußball-Kreisliga Staffel A5, die bis auf den SV Masburg ausschließlich mit Mannschaften aus dem Rhein/Ahr-Kreis bestückt ist, befinden sich die Teams inmitten der Wintervorbereitung. Was sich bei den Vereinen getan und welche Trainer bereits jetzt ihren Rückzug zum Saisonende bekannt gegeben haben, zeigt der folgende Überblick.







Artikel teilen

Artikel teilen