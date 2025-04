Am 21. Spieltag der Fußball-Kreisliga A2 hat der Spitzenreiter SV Windhagen gepatzt und sein Heimspiel gegen den SSV Heimbach-Weis durch einen Treffer in der zehnten Minute der Nachspielzeit mit 0:1 verloren. Dadurch konnte die SG Vettelschoß (4:0 bei der SG Haiderbach) nach Punkten aufschließen. Und auch der Tabellendritte SV Türkiyemspor Ransbach-Baumbach (5:3 in Rheinbrohl) hat trotz vier Zählern Rückstand die Meisterschaft nun wieder in der eigenen Hand, da er noch ein Nachholspiel zu absolvieren und die direkten Duelle gegen Windhagen und Vettelschoß vor der Brust hat. Im Abstiegskampf feierten die Teams aus Neustadt, Oberlahr und Roßbach wichtige Erfolge.

SV Windhagen – SSV Heimbach-Weis 0:1 (0:0). Nach einem ausgeglichenen Beginn nahm der Tabellenführer nach einer halben Stunde das Heft in die Hand. „Wir waren sehr gut im Spiel. Nach dem Platzverweis entwickelte der Gegner mehr Gefahr. Ich habe mich dazu entschieden, trotz Unterzahl auf drei Punkte zu gehen und offensiv gewechselt. Wir hatten in der Nachspielzeit den Siegtreffer zwei Mal auf dem Fuß. Ich habe bei der vermeintlich letzten Standardsituation alle nach vorne beordert, daraus resultierte der Konter zum 0:1. Das ist eine bittere Niederlage, aber das gehört zum Fußball dazu“, berichtete der Windhagener Coach Enes Özbek. Tor: 0:1 Lennart Rheinspitz (90.+10). Rote Karte: Miguel Salz (SV Windhagen) wegen Notbremse (68.). Zuschauer: 60.

SV Ataspor Unkel – SG DJK Neustadt-Fernthal 1:4 (1:1). Nach vier Niederlagen in Folge haben die beiden Trainer des SV Ataspor Unkel, Wolfgang Jonas und Richard von Klaß, in der vergangenen Woche ihr Amt niedergelegt. Bis zum Saisonende übernimmt Erdal Essiz, dessen Team zunächst überlegen war. „Das sah super aus. Wir hatten einen guten Teamgeist und sind verdient in Führung gegangen. Noch vor der Halbzeit ging uns etwas die Luft aus, sodass Neustadt ausgleichen konnte. Dementsprechend ging das Spiel im zweiten Durchgang verloren, weil die Kraft gefehlt hat und auch die Auswechslungen nichts gebracht haben. Unser Torwart Ulas Bozdag ist hervorzuheben, der mit seinen Paraden weitere Gegentreffer verhindert hat“, erklärte Julian Stahl, der sportliche Leiter des SV Ataspor Unkel. Tore: 1:0 Yannik Diener (2.), 1:1 Nils Neumann (43.), 1:2 René Anhäuser (49.), 1:3 Julien Pohlen (56.), 1:4 Daniel Persau (90.+1). Zuschauer: 60.

FV Rheinbrohl – SV Türkiyemspor Ransbach-Baumbach 3:5 (1:3). Der Rheinbrohler Vorsitzende Joshua Höhler war enttäuscht: „Das ist eine bittere Niederlage. Die erste Halbzeit war schwach von uns, in der zweiten Hälfte waren wir die bessere Mannschaft. Daher hätten wir einen Punkt verdient gehabt. Wir kassieren zu leichte Tore, das zieht sich wie ein roter Faden durch die Saison. Der Gegner war konsequenter und hat aus fünfeinhalb Chancen fünf Tore gemacht.“ Tore: 0:1 Noor Alden Abo Zaard (8.), 0:2 Hakan Koc (35.), 1:2 Djibril Diallo (44.), 1:3 Fabio Scumaci (45.+2), 2:3 Djibril Diallo (49.), 2:4 Noor Alden Abo Zaard (87.), 3:4 Maximilian Mohr (88.), 3:5 Eren Bulut (90.). Zuschauer: 175.

SV Roßbach/Verscheid – SG Puderbach/Daufenbach/Urbach-Dernbach/Raubach 2:0 (1:0). Die Heimmannschaft lief mit drei Stürmern auf und attackierte den Gegner früh. „Puderbach hat keine Lösungen gefunden. Meine Mannschaft hat die Vorgaben gut umgesetzt, ich bin total begeistert. Wir haben verdient gewonnen“, freute sich der Roßbacher Coach Stefan Hertling. Tore: 1:0 Nick Lindermann (45.+2), 2:0 Marvin Rothermund (74.). Zuschauer: 150.

SG Haiderbach/Sessenbach – SG Vettelschoß/St. Katharinen 0:4 (0:2). Mit dem Tabellenzweiten stellte sich eine echte Spitzenmannschaft in Wittgert vor. „Die individuelle Klasse des Gegners hat sich durchgesetzt. Das war ein souveräner und verdienter Sieg von Vettelschoß. Meine Mannschaft wollte und hat alles versucht. Wir waren am 1:2 dran, in der Schlussphase wurden wir jedoch ausgekontert, sodass die Niederlage hinten raus zu hoch ausfiel“, sagte Mike Weber, der Trainer der SG Haiderbach. Tore: 0:1 Elvin Dobreva (12.), 0:2 Jannik Hüngsberg (42.), 0:3 Sebastian Riebartsch (85.), 0:4 Stefan Zent (90.+3). Zuschauer: 50.

VfL Oberlahr-Flammersfeld – SC Bendorf-Sayn 3:1 (1:0). Die Gastgeber gingen zum psychologisch wichtigen Zeitpunkt unmittelbar vor dem Pausenpfiff in Führung. „Das 1:0 war beruhigend für die Seele. In der zweiten Halbzeit hat Bendorf versucht, den Ausgleich zu erzielen, war aber nicht zwingend genug. Der Doppelschlag hat dem Gegner den letzten Zahn gezogen“, fasste der Oberlahrer Pressesprecher Rainer Wilfert das Geschehen zusammen. Tore: 1:0 Timothy Hayward (45.+3), 2:0, 3:0 Michael Weyer (76., 77.), 3:1 Alec Konieczny (90.+2). Zuschauer: 100.

SG Ellingen/Bonefeld/Willroth – SG Niederbreitbach/Waldbreitbach 3:1 (2:0). Der Ellinger Coach Erhan Evrem war erleichtert: „Wir haben gut angefangen und endlich mal mit unserer ersten Torchance eiskalt zugeschlagen. In der ersten Halbzeit haben wir Ball und Gegner gut kontrolliert. Nach dem 3:0 haben wir unerklärlicherweise aufgehört, Fußball zu spielen. Die Partie plätscherte nur noch vor sich hin. Unterm Strich ist der Derbysieg verdient, mit dem wir gottseidank die 30-Punkte-Marke geknackt haben.“ Tore: 1:0 Lukas Müller (3.), 2:0 Bram Dehaerne (20.), 3:0 Tim Henschel (48., Eigentor), 3:1 Rico Brenke (61.). Zuschauer: 110.