Die Stimmungskurve steigt beim Vorjahresdritten der Kreisliga A2: Durch den Sieg im Nachholspiel beim SV Rheinbreitbach mischt der SV Türkiyemspor Ransbach-Baumbach wieder mit in der Spitzengruppe.

Der SV Türkiyemspor Ransbach-Baumbach hat das Nachholspiel der Fußball-Kreisliga A2 gegen den Aufsteiger SV Rheinbreitbach deutlich mit 5:1 (4:0) gewonnen und sich dadurch auf den zweiten Platz verbessert. Die Gäste belegen nach der dritten Niederlage in Folge den dritten Rang.

Der Ransbach-Baumbacher Trainer Murat Sayim war hellauf begeistert: „Seitdem ich hier Fußballtrainer bin, war das die beste Mannschaftsleistung meiner Jungs. Wir haben eine unglaublich geile erste Halbzeit gespielt mit schönen Spielzügen und Traumtoren. Es war sehr schön mit anzusehen, mit welcher Leidenschaft, Motivation und Lust die Jungs den Ball laufen gelassen haben. Die Zuschauer haben es genossen, dieses Spiel anzuschauen. Den Blick auf die Tabelle haben wir danach noch etwas abgefeiert.“

Tore: 1:0, 2:0 Eray Karatekin (1., 22.), 3:0 Fabio Scumaci (33.), 4:0, 5:0 Talha Levent (35., 54.), 5:1 Adrian Glos (76.). Zuschauer: 50.