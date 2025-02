A-Ligisten bessern nach SV Türkiyemspor bedient sich im Bezirksliga-Regal Daniel Korzilius 06.02.2025, 14:02 Uhr

i Majd Abou-Shaker, der bei den SF Höhr-Grenzhausen den Sprung von der A-Jugend zu den Senioren geschafft hat, ist eines der Talente, die sich der ambitionierte SV Türkiyemspor Ransbach-Baumbach geangelt hat. Andreas Hergenhahn

Nicht nur in höheren Klassen nutzen die Verantwortlichen die Chance, um im Winter personell nachzubessern. Auch auf Kreisebene wird nachgebessert, um die Ziele (noch) zu erreichen. Ein Westerwälder A-Ligist hat besonderen Handlungsbedarf erkannt.

Bei den beiden Vertretern aus dem Westerwaldkreis in der Fußball-Kreisliga A2, dem SV Türkiyemspor Ransbach-Baumbach und der SG Haiderbach/Sessenbach, hat sich das Personal-Karussell in der Winterpause ordentlich gedreht. Der Tabellendritte SV Türkiyemspor hat gleich fünf Neuzugänge an Land gezogen und sich dabei ausschließlich im höheren Regal in der Bezirksliga bedient.

