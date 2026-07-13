Sportfest mit Seltenheitswert SV Strimmig und SV Blankenrath setzen erste Duftmarken Michael Bongard 13.07.2026, 14:06 Uhr

i Nico Wolfs (rechts) traf für den SV Strimmig doppelt beim 4:2-Testspielsieg auf dem eigenen Sportfest gegen den künftigen A-Staffel-6-Rivalen SG Bremm um Rainer Zenz. Christian Kiefer

Vier Testspiele mit acht Mannschaften (allein sechs A-Klässler) aus der Region an einem Tag – das Sportfest des SV Strimmig hatte einiges zu bieten. Das Programm wurde sehr gut angenommen, viele Zuschauer strömten auf den „Strimmiger Berg“.

Vier Männerspiele á 90 Minuten an einem Tag auf einem Sportfest – das hat auch im Hunsrück absolut Seltenheitswert: Der SV Strimmig hat das Kunststück hinbekommen und war Gastgeber auf seinem schönen Rasen in Mittelstrimmig von gleich acht Teams, darunter sechs Mannschaften aus der Kreisliga A Staffel 6.







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