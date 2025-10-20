Zum besten Rhein-Lahn-Vertreter in der Fußball-Kreisliga A3 hat sich der SV Diez-Freiendiez gemausert, der sich beim amtierenden Staffelsieger zum fünften Mal hintereinander drei Punkte unter den Nagel riss und nun Rang 5 einnimmt.
Der SV Diez-Freiendiez ist in der Fußball-Kreisliga A3 die Mannschaft der Stunde. Mit dem 3:1 in Weroth gelang den Kickern vom Wirt bereits der fünfte Sieg hintereinander.SG Birlenbach/Schönborn – SG Horressen-Elgendorf 0:2 (0:1). In einer an hochkarätigen Gelegenheiten recht armen Partie entführte der ungeschlagene Spitzenreiter die drei Punkte von der schwarzen Asche in Schönborn.