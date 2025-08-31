Der SV Roßbach ist nach vier Spieltagen das Maß der Dinge in der Kreisliga A2. Hinter die Verfolger SG Ellingen und VfL Wied Niederbieber hat sich die SG Herschbach auf Platz vier vorgeschoben. Von den beiden Ransbacher Teams durfte nur eines jubeln.

Durch den vierten Sieg im vierten Spiel hat der SV Roßbach/Verscheid die Tabellenführung der Fußball-Kreisliga A2 von der SG Ellingen übernommen, die sich bereits am vergangenen Mittwoch 2:2 vom FV Rheinbrohl getrennt hatte. Für Furore sorgt weiterhin Aufsteiger VfL Wied Niederbieber, der beim punktlosen Schlusslicht VfL Oberlahr-Flammersfeld mit 6:0 siegte und den dritten Platz belegt.

SV Roßbach/Verscheid – SSV Heimbach-Weis 3:1 (1:1). Die erste Hälfte verlief ausgeglichen. „Das war reine Kopfsache bei uns in einem typischen Spiel einer Mannschaft, die oben steht, gegen eine von unten. In der Pause haben wir ein, zwei taktische Dinge angesprochen und verändert. Damit kam Heimbach nicht zurecht, und wir konnten komplett die Spielkontrolle übernehmen. Die Gäste trafen mit einem Distanzschuss die Latte, ansonsten musste unser Torwart in der zweiten Halbzeit kein einziges Mal mehr eingriffen. Aufgrund der Leistungssteigerung ist der Sieg verdient“, fand der Roßbacher Spielertrainer Yannic Böcking. Tore: 1:0 Marco Schäfer (7.), 1:1 David Krause (15.), 2:1, 3:1 Marco Schäfer (59., 90.+8). Zuschauer: 200.

SV Rheinbreitbach – SG Herschbach-Schenkelberg 2:4 (1:2). Das hohe Pressing der Herschbacher schmeckte den Gastgebern überhaupt nicht. „Das hat der Gegner sehr clever gemacht. Wir kamen in der ersten Halbzeit gar nicht zu unserem Spiel, nach der Pause wurde es etwas besser. Beim Stand von 2:2 hatten wir Pech mit einem Lattentreffer, da hätte die Partie vielleicht in unsere Richtung kippen können. Herschbach war aber in der Offensive viel effizienter und hat gut den Ball laufen gelassen. Die Niederlage ist daher nicht unverdient“, meinte der Rheinbreitbacher Trainer Udo Hillebrand. Tore: 0:1 Leon Schenkelberg (23.), 1:1 Adrian Glos (32.), 1:2 Leon Schenkelberg (36.), 2:2 Andrej Baumstark (59.), 2:3, 2:4 Christian Schwendich (72., 86.). Gelb-Rote Karte: Kevin Schmitz (SG Herschbach) wegen Foulspiels und unsportlichen Verhaltens (90.+2). Zuschauer: 135.

VfL Oberbieber – SV Türkiyemspor Ransbach-Baumbach 1:4 (0:0). Nach dem schwachen Auftritt in der Vorwoche gegen Niederbreitbach wollte Oberbieber eine Reaktion zeigen. „Ziel war es, das Spiel so lange wie möglich offen zu halten. Dies ist uns in der ersten Halbzeit gut gelungen. Durch individuelle Fehler und die individuelle Klasse des Gegners sind wir in Rückstand geraten. Nach dem Anschlusstreffer haben wir alles nach vorne geworfen und wurden am Ende für unsere fehlende Erfahrung mit zwei späten Gegentoren bestraft. Zeitweise war etwas drin für uns. Wir können als junge Mannschaft nur lernen aus solchen Spielen. Die Leistung hat gestimmt, nur das Ergebnis nicht“, sagte der Oberbieberer Coach Tobias Gessler. Tore: 0:1 Eray Karatekin (54.), 0:2 Noor Alden Abo Zard (66.), 1:2 David Brathuhn (71.), 1:3, 1:4 Eren Bulut (90.+1, 90.+5). Zuschauer: 100.

SG Niederbreitbach/Waldbreitbach – SG DJK Neustadt-Fernthal 1:1 (0:0). Der Niederbreitbacher Trainer Werner Mannebach hatte eine sehr faire Begegnung gesehen: „Das war ein gerechtes Unentschieden. Vor zwei Wochen hätten wir so ein Spiel noch verloren. Bester Mann auf dem Platz war Schiedsrichter Marc Odink. Es macht einfach Freude, mit ihm ein Fußballspiel zu bestreiten.“ Tore: 0:1 Corbinian Röhrig (75.), 1:1 Rico Brenke (76.). Zuschauer: 100.

FC Lion’s Ransbach – SC Bendorf-Sayn 2:4 (0:1). Lion’s-Coach Selim Akarsu erlebte ein Déjà-vu: „Es ist jede Woche das Gleiche: Wir nutzen unsere Chancen nicht konsequent genug und laufen Rückständen hinterher. Die Gegner laden wir zu den Toren ein und werden dafür eiskalt bestraft. Das ist ein Lernprozess für unsere Mannschaft. Wir müssen geschlossen als Team funktionieren, um aus dieser Situation rauszukommen.“ Tore: 0:1 Lucas Zöller (36.), 1:1 Emre Sayan (48.), 1:2 Carlo Mäurer (50.), 2:2 Emre Sayan (63.), 2:3 Alexander Kretz (78.), 2:4 Alec Konieczny (90.). Zuschauer: 80.

VfL Oberlahr-Flammersfeld – VfL Wied Niederbieber 0:6 (0:3). Der Oberlahrer Spielertrainer André Fischer war enttäuscht: „Das war die mit Abstand schlechteste Leistung unter meiner Leitung. Zweikampfverhalten, Laufbereitschaft – es hat alles gefehlt. Die Gäste haben vollkommen verdient gewonnen, wenn auch um ein paar Tore zu hoch. Wir kriegen derzeit leider nicht das auf den Platz, was wir unter der Woche im Training zeigen, und brauchen dringend ein Erfolgserlebnis. Am besten schon am Mittwoch im Pokal gegen Maischeid.“ Tore: 0:1 Thierno Rothhämmel (34.), 0:2 Sven Asbach (40.), 0:3 Niklas Kochhäuser (45.+1), 0:4 Adrian Alexander Missenger (65.), 0:5 Julian Holzinger (79.), 0:6 Daniel Kaposi (90.+1). Zuschauer: 100.