Eine Halbzeit lang hiel die TuS Burgschwalbach II im Aufsteiger-Duell bei der SG Horressen-Elgendorf prächtig mit, ehe die Torfabrik der Montabaurer gegen nachlassende Gäste doch noch gewaltig ins Rollen kam.

Die neu gebildete SG Altendiez/Gückingen bildet in der Fußball-Kreisliga A3 mit den Teams aus Horessen und Guckheim das Führungs-Trio, das auch seine zweite Begegnung der Saison siegreich gestaltete.

SG Guckheim/Kölbingen – SG Hundsangen/Steinefrenz-Weroth II 3:0 (1:0). Der amtierende Staffelsieger musste in Kölbingen den starken Einheimischen den Vortritt lassen. Schiedsrichterin: Isabella Krah. Tore: 1:0 Nico Lauf (43.), 2:0 Fabien Rusteberg (54.), 3:0 Robin Krick (89.). Zuschauer: 140.

SG Birlenbach/Schönborn – SG Elbert/Horbach 2:0 (1:0). Ihre frühe Führung mussten die Platzherren nach der Ampelkarte gegen Nils Weingart eine gute Stunde lang in Unterzahl verteidigen. „Wir haben eine starke Mannschaftsleistung geliefert“, so Heim-Trainer Chris-Jannick Dietrich. Matchwinner war Youngster Tyrese-Jason Labs mit seinem Doppelpack. Schiedsrichter: Lasse-Andreas Pfaff. Tore: 1:0, 2:0 beide Tyrese-Jason Labs (10., 90.+6). Gelb-Rote Karte: Nils Weingart (25., SGBS, wiederholtes Foulspiel). Zuschauer: 60.

SG Ahrbach/Heiligenroth/Girod II – SV Diez-Freiendiez 4:4 (3:2). Zweites Spiel, zweite Punkteteilung für beide Teams. Dabei schien die Bezirksliga-Reserve nach einer halben Stunde schon auf der Siegerstraße zu sein, ehe der SV ins Rollen kam. „Wir haben gute Mentalität gezeigt und uns nicht ufgegeben“, war SV-Coach Serkan Akcakaya froh, dass sein Team nach 0:3- und 3:4-Rückstand am Ende doch einen verdienten Zähler aus Ruppach-Goldhausen mitnahm. Schiedsrichter: Marvin Giebeler. Tore: 1:0 Abdalmadjid Mohammed (15.), 2:0 Jannis Wyremblewski (24.), 3:0 Jeremy Schmidt (31.), 3:1, 3:2 beide Rudolf Zimbelmann (37., 44.), 3:3 Minel Begic (56.), 4:3 Jannis Wyremblewski (76.), 4:4 Marcel Hummernick (81.). Zuschauer: 50.

SG Mühlbachtal – SG Westerburg/Gemünden/Willmenrod II 3:0 (2:0). „Wir waren das effizientere Team“, fasste Mühlbachtals Coach Tobias Göbel den Kick im Ehrlich prägnant zusammen. Schiedsrichter: Lasse-Andreas Pfaff. Tore: 1:0 Jannik Fischer (15.), 2:0 Johannes Bräutigam (27.), 3:0 Lennard Wollschläger (84.). Gelb-Rote Karte: Adrian Shabani (70., Mühlbachtal, wiederholtes Foulspiel). Zuschauer: 140.

SG Unterwesterwald – SG Altendiez/Gückingen 2:7 (1:2). „In der ersten Halbzeit war es ein offenes Spiel, danach haben wir uns nochmals gesteigert. Die Jungs haben sich heute ein großes Lob verdient für den Einsatz und den Willen bis zum Ende ans Limit zu gehen“, resümierte der hochzufriedene Marcel Hannappel den Kantersieg seines Teams beim Derby auf dem Niedererbacher Rasen. Schiedsrichter: Justin Daum. Tore: 0:1 Yannick Altmann (10.), 1:1 Marc Brühl (36.), 1:2 Jacob Elias Richter (44.), 1:3 Philippe Diehl (46.), 1:4 Jacob Elias Richter (46.), 1:5 Yannick Altmann (62.), 1:6 Philippe Diehl (74.), 2:6 Max Mertens (82.), 2:7 Noah Winter (90.+1). Zuschauer: 90.

TuS Holzhausen – TuS Niederahr 2:3 (0:1). „Wir haben uns selbst geschlagen. Das ist total ärgerlich“, befand Holzhausens Coach Julian Ohlemacher. „Zwei Gegentoren waren Geschenke. Doch unsere Truppe hat Moral bewiesen, der Einsatz stimmte.“ Schiedsrichter: Patrick Diehl. Tore: 0:1 Thanh Truong (10.), 0:2 Noah Kachler (47.), 1:2 Lorenz Wilhelmi (59.), 2:2 Till Elias Scheid (62., Freistoß), 2:3 Noah Kachler (77.). Zuschauer: 50.

SG Horressen-Elgendorf – TuS Burgschwalbach II 8:1 (1:1). Nachdem der Plan der TuS im ersten Abschnitt aufgegangen war, zeigte sich das Team von Andreas Müller nach Wiederbeginn unsortiert und ließ die SG spielen. „Wir haben ihnen dann mehr Räume geboten. Das nutzten sie, um ihre spielerische Qualität auszuspielen“, bilanzierte Müller. Schiedsrichter: Tim Köhn. Tore: 1:0 Steffen Decker (6.), 1:1 Adrian Kraniqi (9.), 2:1 Steffen Decker (49.), 3:1 Mujtaba Ghulami (51.) 4:1 Steffen Decker (56.), 5:1 Yannik Ehard (65.), 6:1 Lukas Bode (71.), 7:1 Jonathan Quirmbach (84.), 8:1 Adrian Bruch (90.+4.). Zuschauer: 80.