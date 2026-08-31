Erster Patzer des Primus SV Diez-Freiendiez punktet am Niederahrer Mühlenweg Stefan Nink 31.08.2026, 08:35 Uhr

i SV-Verteidiger Mehmet Süne hat hier gegen Niederahrs Marlon Justin Jonas die Grätsche ausgepackt und versucht den Ball zu erobern. Andreas Hergenhahn

Der SV Diez-Freiendiez hat einen ersten kleinen Klecks auf die bis dahin blütenreine Weste des TuS Niederahr gesetzt und mit dem 2:2 einen Zähler vom Mühlenweg entführt. Punktgleich mit der ebenfalls ungeschlagenen SG Reitzenhain steht der TuS oben.

Während sich der TuS Niederahr in der Fußball-Kreisliga A3 im Heimspiel gegen den SV Diez-Freiendiez mit einem Remis begnügen musste, schloss die SG Reitzenhain/Bogel/Bornich mit dem 2:1-Arbeitssieg gegen Aufsteiger Bad Ems an der Tabellenspitze zu den Grün-Weißen auf.







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