Stark: Sieben der jüngsten neun Begegnungen entschied der SV Diez-Freiendiez für sich und kletterte in der Staffel 3 der Fußball-Kreisliga A aus den Niederungen der Tabelle in gehobene Regionen. Diesen Trend gilt es im Frühjahr zu bestätigen.
Weiter geht’s in unserer Serie „Wintercheck“ der heimischen Fußball-A-Ligisten mit einem Team, dem zunächst abermals der Kampf ums sportliche Überleben im Kreisoberhaus zu blühen schien. Doch dann wachte der SV Diez-Freiendiez Mitte September auf und erreichte Betriebstemperatur.