Kreisliga A3, Wintercheck
SV Diez-Freiendiez: Nach Stotterstart ging’s bergauf 
Ein gewohntes Bild beim SV Diez-Freiendiez: Marcel Hummernick (Mitte) wird von seinen Kumpels zu einem Torerfolg beglückwünscht. Mit 11 Treffern führt Hummernick die teaminterne Schützenliste klar an.
Andreas Hergenhahn

Stark: Sieben der jüngsten neun Begegnungen entschied der SV Diez-Freiendiez für sich und kletterte in der Staffel 3 der Fußball-Kreisliga A aus den Niederungen der Tabelle in gehobene Regionen. Diesen Trend gilt es im Frühjahr zu bestätigen.

Weiter geht’s in unserer Serie „Wintercheck“ der heimischen Fußball-A-Ligisten mit einem Team, dem zunächst abermals der Kampf ums sportliche Überleben im Kreisoberhaus zu blühen schien. Doch dann wachte der SV Diez-Freiendiez Mitte September auf und erreichte Betriebstemperatur.

