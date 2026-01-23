Kreisliga A3, Wintercheck SV Diez-Freiendiez: Nach Stotterstart ging’s bergauf Stefan Nink 23.01.2026, 09:17 Uhr

i Ein gewohntes Bild beim SV Diez-Freiendiez: Marcel Hummernick (Mitte) wird von seinen Kumpels zu einem Torerfolg beglückwünscht. Mit 11 Treffern führt Hummernick die teaminterne Schützenliste klar an. Andreas Hergenhahn

Stark: Sieben der jüngsten neun Begegnungen entschied der SV Diez-Freiendiez für sich und kletterte in der Staffel 3 der Fußball-Kreisliga A aus den Niederungen der Tabelle in gehobene Regionen. Diesen Trend gilt es im Frühjahr zu bestätigen.

Weiter geht’s in unserer Serie „Wintercheck“ der heimischen Fußball-A-Ligisten mit einem Team, dem zunächst abermals der Kampf ums sportliche Überleben im Kreisoberhaus zu blühen schien. Doch dann wachte der SV Diez-Freiendiez Mitte September auf und erreichte Betriebstemperatur.







Artikel teilen

Artikel teilen