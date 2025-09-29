Ausgesprochen torhungrig präsentierte sich am 8. Spieltag der Fußball-Kreisliga A3 nicht nur das Spitzenduo aus dem Westerwaldkreis, sondern auch der SV Diez-Freiendiez, der im Derby die SG Birlenbach mit 7:1 abfertigte.
32 Treffer waren am Sonntagnachmittag am 8. Spieltag der Fußball-Kreisliga A3 in lediglich fünf Begegnungen zu bestaunen. Während das Spitzentrio die ihm gestellten Aufgaben löste, gab’s am anderen Ende der Rangliste einen Wechsel. Aufsteiger SG Unterwesterwald verbuchte ihren Premierensieg im Oberhaus und reichte die Rote Laterne an die zweite Garnitur des Bezirksligisten SG Westerburg weiter.