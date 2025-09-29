Fußball-Kreisliga A3 SV Diez-Freiendiez brennt nach Pause ein „Feuerwerk“ ab 29.09.2025, 09:22 Uhr

i Das war am Wirt der erste Streich: Marcel Hummernick überwindet Birlenbachs Keeper Alexander Groß und eröffnet den Torreigen bereits nach sechs Minuten. Richtig deutlich wurde es beim Duell der Nachbarn aber erst im zweiten Abschnitt. Andreas Hergenhahn

Ausgesprochen torhungrig präsentierte sich am 8. Spieltag der Fußball-Kreisliga A3 nicht nur das Spitzenduo aus dem Westerwaldkreis, sondern auch der SV Diez-Freiendiez, der im Derby die SG Birlenbach mit 7:1 abfertigte.

32 Treffer waren am Sonntagnachmittag am 8. Spieltag der Fußball-Kreisliga A3 in lediglich fünf Begegnungen zu bestaunen. Während das Spitzentrio die ihm gestellten Aufgaben löste, gab’s am anderen Ende der Rangliste einen Wechsel. Aufsteiger SG Unterwesterwald verbuchte ihren Premierensieg im Oberhaus und reichte die Rote Laterne an die zweite Garnitur des Bezirksligisten SG Westerburg weiter.







