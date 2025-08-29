Nach dem 2:2 zwischen dem FV Rheinbrohl und der SG Ellingen unter der Woche komplettieren die anderen Mannschaften am Wochenende den vierten Spieltag in der Kreisliga A2. Der SV Roßbach würde mit einem Sieg die Ellinger wieder vom Thron stoßen.

An diesem Wochenende stehen in der Fußball-Kreisliga A2 sechs Begegnungen des vierten Spieltages auf dem Programm.

SV Roßbach/Verscheid – SSV Heimbach-Weis (Sa., 15.30 Uhr). Für den Roßbacher Spielertrainer Yannic Böcking, der bislang als Spieler nur eine Halbzeit im Kreispokal gegen Weidenhahn zum Einsatz kam, hätte der Start bei seinem neuen Verein nicht besser laufen können: „Nach den ersten drei Spielen ist es für die Mannschaft eine tolle Momentaufnahme. Wir wissen aber auch, dass das kommende Spiel wieder bei Null beginnt. Es gibt noch ein paar Fragezeichen im Kader, aber ich vertraue den Spielern, die mir zur Verfügung stehen.“

Die Roßbacher gehören nicht zu den Lieblingsgegnern des SSV Heimbach-Weis, wie Co-Trainer Marcel Sebastian feststellt: „In Roßbach tun wir uns traditionell schwer. Dass wir am Samstag zahlreiche Spieler ersetzen müssen, macht die Aufgabe dort nicht einfacher. Wir werden die gleiche Leidenschaft an den Tag legen müssen wie gegen Oberlahr, wenn wir für die ersten Punktverluste der Gastgeber sorgen wollen.“

SV Rheinbreitbach – SG Herschbach-Schenkelberg (So., 14.30 Uhr). „Wir erwarten eine kompakt und tief stehende Herschbacher Mannschaft, die über drei bis vier sehr schnelle Stürmer verfügt, die unserer Defensive Kopfzerbrechen bereiten könnten. Ich hoffe, dass meine Mannschaft nicht zu viel auf dem Parkfest feiert und den Gegner am Sonntag topfit erwarten kann“, appelliert der Rheinbreitbacher Trainer Udo Hillebrand an die Vernunft seiner Spieler. „Auswärts auf einem engen Platz bei einer Mannschaft, die bislang alle Punkte geholt hat, müssen wir wieder an unsere maximale Leistung herankommen, um etwas mitnehmen zu können“, sagt der Herschbacher Trainer Markus Griebe.

VfL Oberbieber – SV Türkiyemspor Ransbach-Baumbach (So., 15 Uhr). Als einziger der fünf Aufsteiger wartet der VfL Oberbieber immer noch auf seinen ersten Saisonsieg. Beim SV Türkiyemspor Ransbach-Baumbach blickt Trainer Murat Sayim skeptisch in die nähere Zukunft: „Wir sind leider immer noch nicht vollständig im Training und noch nicht fit. Einige wichtige Spieler sind verletzt oder angeschlagen. Daher sollte man von uns in der Vorrunde nicht viel erwarten. Ich habe meine Ziele geändert: Bis zur Winterpause werden wir wahrscheinlich im Mittelfeld spielen und dann schauen, wo die Reise hingeht.“

SG Niederbreitbach/Waldbreitbach – SG DJK Neustadt-Fernthal (So., 15 Uhr, in Niederbreitbach). Der Niederbreitbacher Coach Werner Mannebach nimmt seine Elf vor dem Derby in die Pflicht: „Wir haben in der Vorsaison gegen Neustadt fünf Punkte liegen gelassen. Das gilt es in dieser Saison zu verbessern. Wir wollen auf der ordentlichen Leistung gegen Oberbieber aufbauen und freuen uns über die Rückkehr unseres Torjägers Rico Brenke. Wir möchten gewinnen, um die Tabelle etwas geradezurücken und zu Hause wieder eine Macht werden.“ Die Abwehr der Kombinierten aus Neustadt und Fernthal ist mit 15 Gegentreffern derzeit die löchrigste der Liga.

FC Lion’s Ransbach – SC Bendorf-Sayn (So., 15 Uhr). Drei Pflichtspielniederlagen in Folge sind für den in den vergangenen Jahren so erfolgreichen FC Lion’s Ransbach und Trainer Selim Akarsu Neuland: „Nach einer ungewohnten Negativ-Serie will unsere Mannschaft vor heimischem Publikum wieder punkten. Mit Bendorf wartet ein schwerer Gegner, doch gerade jetzt gilt es, als Einheit aufzutreten und endlich ein Zeichen zu setzen.“ Lars Johannsen, der Trainer der Löwen aus Bendorf, will nach dem Sieg bei den Löwen in Neustadt nun auch die Lion’s Ransbach zähmen: „Nach den ersten Punkten hoffen wir, dass die nötige Sicherheit aus der Vorbereitung zurückkommt. Auch gegen den unberechenbaren Aufsteiger ist das Ziel, Punkte mit nach Bendorf zu nehmen.“

VfL Oberlahr-Flammersfeld – VfL Wied Niederbieber (So., 15 Uhr, in Oberlahr). „Wir machen momentan noch zu viele einfache Fehler, um uns Punkte zu sichern. Das müssen wir schnellstmöglich abstellen, dafür ist die Klasse einfach zu stark und ausgeglichen. Am Sonntag erwartet uns ein sehr starker Aufsteiger, dennoch möchten wir die Punkte natürlich bei uns behalten und endlich richtig in die Saison starten“, hofft der Oberlahrer Spielertrainer André Fischer, dass bei seinem Team endlich der Knoten platzt. Der Niederbieberer Coach Christian Roscher nimmt den Tabellenletzten keinesfalls auf die leichte Schulter: „Auch wenn Oberlahr noch ohne Punkte dasteht, hat die Mannschaft um André Fischer genug Qualität, um jederzeit gefährlich zu werden. Wir wollen an unsere letzten Auftritte anknüpfen und die gute Serie fortsetzen.“