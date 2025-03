Sungen: Unentschieden fühlt sich wie eine Niederlage an

Der SV Ulmen sah lange wie der Sieger gegen die SG Baustert aus. Aber in der Partie der A Staffel 8 wurden sechs Minuten nachgespielt – und das nutzten die Gäste zum 2:2 aus.

Der SV Ulmen hat nach der 1:2-Derbyniederlage in Kelberg erneut einen doch unerwarteten Nackenschlag hinnehmen müssen: Gegen das Schlusslicht der Fußball-Kreisliga A Staffel 8, die SG Baustert, kassierten die Ulmener in der Nachspielzeit den Treffer zum 2:2 (1:1)-Ausgleich. In der Tabelle rutschte der SVU auf den neunten Platz ab, der Abstand zu den Abstiegsrängen beträgt nur noch fünf Punkte.

„Das fühlt sich wie eine Niederlage an, wenn du in der sechsten Minute der Nachspielzeit das 2:2 kassierst“, sagte Ulmens Coach Mario Sungen, der eine Leistungssteigerung gegenüber dem Kelberg-Spiel sah. „Aber wir müssen das 3:1 oder 4:1 machen“, bemängelte er die Chancenverwertung seiner Elf. Die war durch Thorsten Wenzel früh in Rückstand geraten (3.), Lukas Groß (29.) und Tobias Denkel (74.) drehten die Partie aber. Das letzte Wort aber hatten die Bausterter durch Andre Schares ganz spät, die Gäste haben nun elf Zähler, Ulmen 23.