Ulmener Gespann macht weiter Sungen und verletzter Schumacher verlängern beim SVU 19.01.2025, 15:06 Uhr

i Symbolbild dpa

Lange sah es so aus, als wenn der SV Ulmen sogar im Kampf um den Aufstieg in der A Staffel 8 mitmischen könnte. Der Aufsteiger steht zwar immer noch gut da, aber er muss aufpassen – und das weiß Coach Mario Sungen.

Am 31. Januar steigt der SV Ulmen in die Vorbereitung ein, die am 15. März mit dem Derby bei der DJK Kelberg endet. Bis das soweit ist, will sich der Aufsteiger optimal darauf vorbereiten, um am Ende ein zweites Jahr in der Fußball-Kreisliga A Staffel 8 zu buchen.

